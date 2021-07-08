İmamoğlu Kadıköy’ün taleplerine cevap verdi

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun katıldığı “Kadıköy’ü Değerlendirme” toplantısında sunum yapan Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı, İBB ile yürütülen çalışmaları ve gelecek dönemden beklentilerini anlattı

Fotoğraflar: Sinem Tezer Çatal

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Kadıköy Belediyesi’nin düzenlediği “Kadıköy’ü Değerlendirme” toplantısına katıldı. Tasarım Atölyesi Kadıköy’de gerçekleşen buluşmaya ev sahipliği yapan Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı, Kadıköy’ün güncel sorunlarını anlattı. Yaptığı sunumda Kadıköylülerin taleplerini aktaran Odabaşı, İBB’nin eski yönetimi tarafından Kadıköy’e hiçbir yatırım yapılmadığını ve ilçenin cezalandırıldığını belirterek, kamusal alan düzenlemelerinden ulaşıma ve altyapı çalışmalarından imar düzenlemelerine kadar birçok konuda görüşlerini dile getirdi.

KADIKÖYLÜLERİN TALEPLERİNİ AKTARDI

Bağdat Caddesi’nde acil bir düzenleme yapılması gerektiğini söyleyen Odabaşı, ilçenin toplu taşıma ulaşımında da yetersiz kaldığının altını çizdi. Şehir Hatları’na bağlı vapur seferlerinin artırılmasının önemli olacağını vurgulayan Odabaşı, sahil yolu ile E-5 arasında bağlantı hatlarının kurulmasını önerdi. Moda Tramvayı sefer sayılarının artırılmasıyla kent içi ulaşımın rahatlayacağını dile getiren Odabaşı, Göztepe, Bostancı ve Söğütlüçeşme’ye ulaşım ağlarıyla entegre olabilecek otoparklar yapılması önerisinde bulundu. Odabaşı, ayrıca Hasanpaşa Mahallesi’nde bulunan İETT garajının da yeşil alan olarak kullanılması talebini dile getirdi.

Odabaşı, Kadıköy’deki imar planlarını da gündeme getirdi. Hasanpaşa, Zühtüpaşa, Fenerbahçe, Acıbadem, Koşuyolu ve Suadiye mahallelerinin imar planlarının revize edilmesi gerektiğini ifade eden Odabaşı, ortak tasarımlar üzerinden Kadıköy’de ve tüm İstanbul’da estetik birliğin oluşturulması gerektiğini vurguladı. Toplantıda Kadıköylülerin taleplerini aktaran ve İBB’nin Kadıköylülerin taleplerine hızlıca yanıt vermesi talebinde bulunan Odabaşı, 2018’de Türkiye’de tek yerel yönetim olarak çıkarttıkları 2018 Entegre Raporu’nu, 2020 yılı için güncellediklerini de duyurdu.

“ULAŞIM ÇALIŞTAYI YAPILSIN”

Başkan Odabaşı’nın sunumunun ardından İBB İlçe Belediyeler Koordinatörü Tonguç Çoban söz aldı ve Kadıköy’de sürdürülen ve biten çalışmalarla ilgili bilgi verdi. Çoban’ın ardından konuşan Ekrem İmamoğlu, aldığı notlar üzerinden yanıtlar verdi ve bürokratlarına bekleyen çalışmaların hızlandırılması, yeni taleplerin hızlıca gündeme alınmasını söyledi. İmamoğlu, Odabaşı’nın açıklamaları üzerine Kadıköy için kapsamlı bir ulaşım çalıştayı düzenlemesi talimatını verdi. Çalıştaydan çıkan sonuçların tartışılmasını ve kararların alınmasının önemli olduğunu söyleyen İmamoğlu, Bağdat Caddesi’ni yeni kimliğine kavuşturacak çalışmalara hızlı bir şekilde başlayacaklarını kaydetti.

FİKİRTEPE VE BAĞDAT CADDESİ

İzinlerin çıkmasıyla beraber Kadıköy Meydanı’na ilişkin düzenlenen projeye başlayacaklarını dile getiren İmamoğlu, Fikirtepe ile ilgili de açıklamalarda bulundu. Fikirtepe’deki kentsel dönüşüm projesinin tamamlanmasıyla insan ve araç yoğunluğunun artacağını ifade eden İmamoğlu, “Fikirtepe Kavşağı’nı bitiriyoruz. Kalan kısmı için talimat verdik, ek bir ihaleyle hızlıca bitirilecek orası. Sadece onunla da kalmayacağız, kavşağın altında da düzenlenmesi gereken alan var. Metro-Metrobüsü birbiriyle birleştiren, Salı Pazarı’na doğru uzayan, bir yandan Fikirtepe ile yaya olarak buluşan düzenlemeleri yapacağız.” dedi.

İmamoğlu, ortak tasarım konusunda işbirliği yapılmasını önemsediğini ve bu konuda çalışma yapılması gerektiğini ifade etti.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı, toplantının ardından Haldun Taner Sahnesi’nin restorasyon çalışmalarını yerinde inceledi, yetkililerden bilgi aldı. Haldun Taner Sanhesi restorasyonu incelemesinin ardından İmamoğlu ve beraberindeki heyet Bağdat Caddesi’ne geçti. Bağdat Caddesi’ni gezen İmamoğlu, caddedeki yol bakım ve altyapı çalışmalarına ilişkin bilgi aldı.