İlan sayısı düşüyor, fiyatlar yükseliyor

Bahçeşehir Üniversitesi Ekonomik ve Toplumsal Araştırmalar Merkezi ve sahibinden.com tarafından hazırlanan “Satılık Konut Piyasası Görünüm Raporu” yayınlandı. Rapora göre İstanbul’daki satılık konutların ortalama metrekare fiyatı 10 bin 900 TL’ye yükseldi

Raporun detaylarına göre, geçen yılın ocak ayında Türkiye genelinde ortalama satılık konut ilan metrekare fiyatı yüzde 109,1 artarak 7 bin 496 TL oldu. Satılık konut cari fiyatlarındaki yıllık artış oranı, üç büyük ilde geçen aya göre bir miktar yavaşlasa da yükselmeye devam etti. Satılık konut cari fiyatındaki yıllık artış oranı İstanbul’da yüzde 127,5, Ankara’da yüzde 97,1 ve İzmir’de yüzde 94 oldu. Satılık konut metrekare ortalama fiyatları İstanbul'da 10 bin 900 TL’ye yükseldi.

SATILIK KONUT ARZI DÜŞÜYOR

Rapora göre hem satılık konutlar hem de satılık konut ilanlarının sayısı düştü. Aralık ayında başlayan bu düşüş ocak ayında daha belirgin hale geldi. Aralık ayında yüzde 12,6 olan satılan konut sayısının toplam satılık ilan sayısına oranı ocak ayında yüzde 6,6 oldu. Önceki aya kıyasla, satılık ilan sayısı yüzde 8,5 (688 binden 629 bine), satılan konut sayısı ise yüzde 51,7 (87 binden 42 bine) düştü. 2021 Eylül ayından sonra satılık konut ilan sayısındaki toplam düşüşün yüzde 22,1’e (808 binden 629 bine) ulaşması dikkat çekti.

20 BİNDEN 10 BİNE DÜŞTÜ

Ülke genelinde olduğu gibi üç büyük ildeki satılan konutların toplam satılık ilan sayısına oranları düştü. Geçen aya göre satılan konutların toplam satılık ilan sayısına oranı İstanbul'da 5,2 puan, Ankara’da 5,4 puan, İzmir’de ise 7,3 puan azaldı. Ocak ayının verilerine göre bu gösterge İstanbul’da yüzde 6 oldu. Satılan konut sayısının toplam satılık ilan sayısına oranının üç büyük ildeki detaylı analizi bu illerde de geçen aya kıyasla hem satılık konut sayısının hem de satılan konut sayısının azaldığını gösteriyor. Satılık ilan sayısı İstanbul'da yüzde 7,3 (181 binden 168 bine), Ankara'da yüzde 8,8 (65 binden 59 bine), İzmir'de ise yüzde 10,4 (57 binden 51 bine) düştü.

İPOTEKLİ SATIŞ ARTTI

TÜİK’in ocak ayı verilerini paylaştığı istatistiklere göre, Türkiye genelinde konut satışları ocak ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 25,1 artarak 88 bin 306 oldu. Konut satışlarında İstanbul 15 bin 110 konut satışı ve yüzde 17,1 ile en yüksek paya sahip oldu.Türkiye genelinde ipotekli konut satışları ise ocak ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 69,4 artış göstererek 18 bin 183 oldu. Toplam konut satışları içinde ipotekli satışların payı yüzde 20,6 olarak gerçekleşti.

YABANCILARIN PAYI ARTIYOR

TÜİK’in verilerine göre, yabancılara yapılan konut satışları ocak ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 56,5 artarak 4 bin 186 oldu. Ocak ayında toplam konut satışları içinde yabancılara yapılan konut satışının payı yüzde 4,7 oldu. Ocak ayında İran vatandaşları Türkiye'den 761 konut satın aldı. İran vatandaşlarını sırasıyla 513 konut ile Irak, 479 konut ile Rusya Federasyonu vatandaşları izledi. Yabancılara yapılan konut satışlarında ilk sırayı bin 771 konut satışı ile İstanbul aldı.

DOKUZ YILDA BÜYÜK ARTIŞ

TÜİK’in verilerine göre, yabancılara yapılan konut satışları son yıllarda büyük artış sağladı. 2013 yılında satılan toplam konut sayısı 12 bin 181 olurken, 2021 yılında ise bu sayı 58 bin 576 olarak belirlendi. Yabancılara yapılan konut satışının toplam satış içindeki payı son dokuz yılda yüzde 1,1’den yüzde 3,9’a yükseldi. TÜİK’in verilerine göre İstanbul, yabancılara yapılan konut satışlarında öne çıkıyor. 2013 yılında İstanbul’da yabancılara 2 bin 447 adet konut satılırken, 2014’te 5 bin 580, 2015’te 7 bin 493, 2016’da 5 bin 811, 2017’de 8 bin 162, 2018’de 14 bin 270, 2019’da 20 bin 857, 2020’de 19 bin 175, 2021’de ise 26 bin 469 olarak gerçekleşti.

KİRALAR 7 BİNİN ÜSTÜNE ÇIKTI

Mekânda Adalet Derneği ile TED Üniversitesi Uygulamalı Veri Bilimi Merkezi’nin birlikte yürüttüğü “İstanbul’da Yaşamak: Bir Konut Krizi Portresi” başlıklı çalışmada İstanbul’un ilçelerindeki ortalama kira bedelleri görüntülenebiliyor. Bir emlak arama uygulamasından 17 bin 159 adet kiralık konut ilanına dair verinin çekilmesiyle üretilen web sitesi, kullanıcıların kendi yaşam koşullarına göre arama yapmasına imkân tanıyor. Metrekare, oda sayısı, bina yaşı, evin bulunduğu kat, binanın toplam kat sayısı, ısınma sistemi, balkon gibi seçenekler ile aramanın sonuçları değişebiliyor. Bu çalışmada yer alan verilere göre Kadıköy’de ortalama kira 7 bin TL’yi aştı.