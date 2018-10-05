İDEA Kadıköy yeni sezona merhaba dedi

İDEA Kadıköy yeni sezona açılış partisiyle merhaba dedi. DJ peformansının sergilendiği açılış partisinde Kadıköylüler, hep birlikte müzik ve dansla eğlendi

Kadıköylülerin ihtiyaçları ve talepleri doğrultusunda yeni projeler üreten Kadıköy Belediyesi, çeşitli mesleki disiplinler ile ilgilenen serbest çalışanları, yenilikçi kuruluşları ve çalışmaları ile toplumsal fayda gözeten oluşumları bir araya getirmek amacıyla geçen yıl “İDEA Kadıköy”ü hizmete açmıştı. 1 yıl içinde binlerce kişi tarafından kullanılan ve birçok projede imzası bulunan İDEA Kadıköy’ün birinci yılı “Yeni Sezon Açılış Partisi”yle kutlandı. DJ performansının sergilendiği gecede Kadıköylüler dans ve müzikle doyasıya eğlendi.

“BİRLİKTE OLMAK ÇOK GÜZEL”

Açılış partisinde konuşan Kadıköy Belediye Başkanı Aykurt Nuhoğlu, “Bugün sizlerle beraber olmak bizim için gurur verici. Geçen hafta İngiltere’de bir turizm dergisi Kadıköy’ü dünyanın en ‘havalı’ kentlerinden biri seçti. Biz Kadıköylüler mütevazı insanlarız ama bu ‘havalı’ kelimesini de çok sevdik (gülüyor). Emin olun bunun ‘hava’sını yaratan sizlersiniz. Güzel keyifli bir akşam geçirin. Sizinle birlikte olmak çok güzel.” diye konuştu.

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Resmi tatiller hariç haftanın her günü 09.00- 23.00 saatleri arası açık olan İDEA Kadıköy, her yaştan ve meslekten vatandaşın kullanımına açık. İDEA Kadıköy'e kayıtlı üye olmak isteyenler iletişim ve kayıt taleplerini idea@kadikoy.bel.tr adresine mail atarak üye olabilir.