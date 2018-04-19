İBB’nin Otopark Israrı!

Kadıköy Belediyesi’nin ilçedeki yeşil alan dokusunu korumak için hazırladığı plan notu teklifi otopark alanlarını kısıtlayacağı gerekçesiyle İBB tarafından reddedildi

Kadıköy Belediyesi’nin ilçedeki yeşil alan dokunun korunması için hazırladığı plan notu teklifi ile çatı katlarında fazla alan kullanılmasının önüne geçmek için hazırladığı plan değişikliği İBB Meclisi nisan ayı oturumunda gündeme geldi.

Kadıköy Belediyesi, ilçede mevcut dokunun korunması amacıyla teklife sunduğu plan değişiklik notu gerekçesinde mevcut planla çekme mesafelerinin yeşil dokuya katkıda bulunması hususunda gerekli ortamın sağlanamadığı belirtilerek şu ifadelere yer verildi: “Bir ağacın yetişmesi için minimim 25 metrekarelik doğal zemine ihtiyaç bulunmaktadır. Plan notunda belirtilen mesafeler bir ağacın yetişme ortamı olarak ihtiyaç duyduğu mesafeyi karşılamamaktadır. Ayrıca, yeşil alan olarak bırakılan 1 metre veya 1,5 metrelik mesafeler yapılan inşai çalışmalar sırasında atıklarla doldurulmakta ve yüzeysel akışın engellenmesi ve yer altı sularının beslenmesi için yeterli koşulları sağlayamamaktadır. Yapı kullanma izin belgesi başvurularında müdürlüğümüz tarafından düzenlenen ‘Ağaç Uygunluk Yazısı’ için inceleme yapılırken parsellerin büyük oranda ağaç dikimi için uygun koşullara sahip alanlarının bulunmadığı görülmektedir. Zemin altı otopark alanlarının, parselin büyük çoğunluğunu kapsaması ve tabii zemin olarak kalan alanların da çok küçük parçalar halinde kalması kent içi ekosisteminde önemli rol oynayan ağaçlar için yaşam koşullarının oluşmasına engel olmaktadır.”

Plan notunda değişiklik yapılarak parselde ağaç dikim koşullarına uygun minimum 5*5 metre doğal toprak zemin bırakılması ve bırakılacak olan doğal zeminlerin mümkün olduğunca bütüncül projelendirilmesini sağlayabilecek bir plan notu değişikliği çalışmasının yapıldığı belirtildi.

Kentsel Yenileme -İmar ve Bayındırlık Komisyonu otopark alanını azalttığı ve Otopark Yönetmeliği’ne aykırı olduğu gerekçesiyle plan notu teklifini uygun bulmadı. Teklif oy çokluğuyla reddedildi.

ÇATI KATI SINIRLAMASINA DA RED

Kentsel Yenileme – İmar ve Bayındırlık Komisyonu, Kadıköy Belediyesi’nin, çatı arası ile ilgili plan değişikliğini de reddetti. Belediye uygulamada çatı katlarının onaylı projelerinde yer alan metrekareden daha fazla alan kullanıldığı için imar plan notu hazırladı.

“Çekme ve çatı katı yapılamaz ancak İmar Yönetmeliğine uygun olarak çatı katı yapılabilir” şeklindeki düzenleme emsal uygulaması yapılan parsellerde çekme ve çatı katı yapılamaz. Donatı alanı haricindeki parsellerde çatı aralarına bağımsız bölüm ve son kattaki bağımsız bölümlerle irtibatlı piyes ve teras yapılamaz. Çatı eğimleri saçak ucundan hesaplanır. Çatı eğimi %45’i geçemez” şeklinde düzenlendi. Plan notu “Meri Planlı Alanlar İmar Yönetmeliği” ile verilen hakların kullanılmasının önüne geçildiği ve mağduriyetler yaratacağı gerekçesiyle teklif oy çokluğu ile reddedildi.

“MECLİS SADECE İMAR KONUŞUYOR”

Plan notu değişikliklerinin reddine ilişkin konuşan Kadıköy Belediye Başkanı Aykurt Nuhoğlu “İstanbul’da kamunun elindeki yeşil alanları, bir metrekarenin altında olan 8 tane ilçemiz var. Avrupa’da nüfusu bizim ilçelerimizden çok daha küçük olan birçok kentte bu oran bunun on katı fazla. İBB Meclisi’nin yeşil alanların sayısını arttırmayı planlaması gerekirken otopark planlıyor. İstanbul’un sorunlarını çözmek, halkın ihtiyaçlarını karşılamak için bir araya geldiğimiz meclisimiz 4 yıldır neredeyse sadece imar konuşuyor. Bu içler acısı bir durum. Yeşil alan uygulamasıyla Kadıköy’deki mevcut yeşil alanları korumak istedik. Çatı aralarının tüm apartman tarafından kullanılması gelecekle ilgili planlama için gerekli. Artık Dünyada bitkilendirilmiş çatı uygulamaları ve güneş panelli çatılar yaygınlaşıyor. Biz de Türkiye’de yapılarda bunu düşünmek ve planlamak zorundayız.

Bizler birbirinden farklı siyasetlere ve dünya görüşlerine sahip olsak da ortak paydamız vatandaşlara hizmet etmektir. İnşaat alanlarını çoğaltarak vatandaşa hizmet edemeyiz. Bizim alışveriş merkezlerine, lüks konutlara değil; yeşil alanlara, sosyal donatılara, kreşlere, merkezlerine ihtiyacımız var.

Türkiye’nin ikinci büyük meclisi olma sıfatını taşıyan İBB Meclisi artık İstanbullunun ihtiyaçlarını konuşmaya başlamalı” dedi.