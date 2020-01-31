İBB toplanma ve geçici barınma alanlarını belirledi

İBB, geliştirilen karar destek modeli ile 39 ilçenin Toplanma ve Geçici Barınma Alanlarını belirledi. Seçilen noktalar, deprem sürecinde vatandaşların ihtiyaçlarını yanıtlayacak en uygun kriterleri taşıyan alanlardan oluşuyor

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), olası İstanbul depremine hazırlığı öncelik sırasının başına koyarak kapsamlı çalışmalarını devam ettiriyor. İBB Deprem Risk Yönetimi ve Kentsel İyileştirme Daire Başkanlığı, bu kapsamda sürdürdüğü çalışmalarda 39 ilçenin Toplanma ve Geçici Barınma Alanlarını belirledi. Alanların seçiminde Karar Destek Modeli uygulandı. Uygulanan modelde, toplanma alanı seçim kriterleri saptandı, puanlama yöntemi uygulandı ve AFAD, AKOM, Kıyı Emniyet Müdürlüğü, Park ve Bahçeler Müdürlüğü ile ilgili birçok kurumun içinde yer aldığı bilimsel altlıklara dayalı olacak şekilde bir model ortaya konuldu.

Model; mülkiyet, büyüklük(ölçek), ulaşım ve erişilebilirlik, konum ve çevresel ilişkiler, kullanılabilirlik ve çok fonksiyonluluk, altyapı ve doğal yapı gibi kriterlerden oluştu. Modelde, belirlenen kriterler üzerinden puanlama yapılarak Toplanma Alanları ve Geçici Barınma Alanları tespit edildi. Belirlenen alanlara http://sehirharitasi.ibb.gov.tr adresinden ulaşılabiliyor.

TOPLANMA ALANLARI

İBB, en son Elazığ Sivrice’de meydana gelen afetle yeniden yüzleştiğimiz Türkiye’nin deprem gerçeğini gündeminden çıkarmıyor. Yıllardır tartışmalara konu edilen Toplanma ve Geçici Barınma Alanları ile ilgili İBB, konunun paydaşlarıyla biraraya gelerek model geliştirdi ve noktaları belirledi. Modelin belirlenmesinde bilimsel metotlar izlendi.

Ortaya çıkan bu modelle; afet anında binadan toplanma alanına, sonrasında toplanma alanından geçici barınma alanına erişimi sağlayacak olan tahliye koridorları ve tahliye güzergâhları, yaya ve taşıt için ayırımları yapılarak belirlendi ve afet anındaki eylem planı oluşturuldu.

GEÇİCİ BARINMA ALANLARI

Toplanma alanlarından sonra tahliyenin sağlanacağı Geçici Barınma Alanları, yine karar destek modeli izlenerek belirlendi. Geçici Barınma Alanlarının afet sonrası etkilenen insanların geçici süreli barınma ve akut şoku atlatmalarını sağlayacak alt yapıya sahip, insanların en temel ihtiyaçlarını karşılayabilecek düzeyde elektrik, su, kanalizasyon, haberleşme gibi sistemlerin, kullanılabilir hazır halde olması gerekiyor. Açık ve kapalı barınma alanları arasında okullar ve hastaneler gibi kamu kurumlarıyla bazı parklar da bulunuyor.

Geçici Barınma Alanlarının belirlenmesinde; mülkiyet, alansal büyüklük (ölçek); ulaşım, konum ve çevresel ilişkiler, kullanılabilirlik ve çok fonksiyonluluk, altyapı, doğal yapı ile iklim kriterleri göz önünde bulunduruldu. Buralarda en fazla 72 saat barınabilen depremzedelerin buradan toplanma alanlarına tahliye edilmesi gerekiyor.

KADIKÖY’DE TOPLANMA ALANLARI

Kadıköy’de de açık ve kapalı geçici barınma alanlarıyla, toplanma alanlarının ayrıntılı olarak gösterildiği haritada, bu yerlerin panoramik görüntüsü ve buraya nasıl ulaşılacağına dair bilgi de veriliyor.

Örneğin; Moda’da Dr. Esad Işık Caddesi ile Hülya Sokak ve Şehit Cem Nuri Başgil Sokak arasında kalan bölge Toplanma Alanı olarak gösterilirken Caferağa Muhtarlığı ve Moda Bostanı’nın olduğu alan Açık Geçici Barınma Alanı olarak belirlenmiş.

Yeldeğirmeni’ndeki Haydarpaşa Numune Hastanesi Yeldeğirmeni Polikliniği ile yanındaki Gazi Mustafa Kemal Paşa Ortaokulu ise Kapalı Geçici Barınma Alanı olarak tarif ediliyor.

Göztepe’de Fahrettin Kerim Gökay Caddesi ile Sarayönü ve Muratpaşa Caddeleri arasında kalan, Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nin yanındaki geniş alan da yine Toplanma Alanı olarak belirlenmiş durumda. Haritaya göre Bostancı’daki Leman Kaya İlkokulu ve çevresi de Toplanma Alanı olarak tarif ediliyor.

İBB haritasına göre Kadıköy’deki tüm açık ve kapalı geçici barınma alanlarıyla, toplanma alanlarına http://sehirharitasi.ibb.gov.tr adresinden ulaşılabilir.