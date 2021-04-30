Haftalık Bağımsız Gazete 01 Mayıs 2021
Edebiyat hayatından hatırlamalar
Jack London: Demir Ökçe
Jack London: Demir Ökçe
Gündem
Kadıköy’de 23 Nisan coşkusu
Kadıköy’de 23 Nisan coşkusu
Çevre
Sıfır atık tarifleri-2
Sıfır atık tarifleri-2
Kültür Sanat
İşçi Filmleri Festivali 1 Mayıs’ta başlıyor
İşçi Filmleri Festivali 1 Mayıs’ta başlıyor

İBB tam kapanmada 'su ve doğalgazı’ kesmeyecek

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, 17 günlük tam kapanma sürecine ilişkin olarak hazırladığı videoda, metrobüs ve havalimanı metrolarının 24 saat hizmet vereceğini, su ve doğalgazın kesilmeyeceğini söyledi. İmamoğlu, Fikirtepe'deki yollar ile Kurbağalıdere çevre düzenlemesinin de bitirileceğini ifade etti.

İBB tam kapanmada 'su ve doğalgazı’ kesmeyecek
GazeteKadıköy


İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, 17 günlük tam kapanma süreci nedeni ile belediye tarafından alınan tedbirleri anlattı. Mayıs ayında su ve doğalgazda herhangi bir kesilme yapılmayacağını söyleyen İmamoğlu, Fikirtepe’deki yol inşaatları ve Kurbağalıdere çevre düzenlemesinin bu süreçte bitirileceğini söyledi. 

İmamoğlu, konuşa ilişkin olarak İstanbullulara şu bilgileri verdi:

GAZ VE SU KESİLMEYECEK

- Öncelikle gaz şirketimiz İGDAŞ ve İSKİ, kapama döneminde, konut ve küçük esnafın gazını da suyunu da kesmeyecek. Kapama dönemine denk gelen son ödeme tarihli faturalar, mayıs sonuna kadar ödenebilecek. 

100 BİN GIDA KOLİSİ DAĞITILACAK

- Sosyal yardımlarımız, tüm hızıyla devam edecek. 100 bin yeni gıda kolisi dağıtımı da başlıyor

- Yaş almış vatandaşlarımız, alışveriş gibi konularda yardıma ihtiyaç duyarsa, belediyemiz zabıtasını arayabilirler.

- Halk Ekmek ve Hamidiye Su, aynı şekilde çalışmaya ve dağıtıma devam edecek

METROBÜS VE HAVALİMANI METROLARI 24 SAAT ÇALIŞACAK

- Otobüslerimiz, sabah 04.30’dan gece yarısına kadar; metrobüs ve havalimanı hatlarımız, 24 saat boyunca çalışacak. 

Metro seferlerimiz, 06.00-21.00 arası, 15 dakikada bir sefer yapacak. Füniküler ve tramvay hatları, kapanmada hizmet vermeyecek. Şehir Hatları, aynı tarifesine devam edecek. 

- Tıp merkezlerimiz çalışacak, evde bakım süreçleri eksiksiz sürecek. Hastalarımız merak etmesin, evlere medikal malzeme destekleriniz ulaştırılmaya devam edecek.

- Bu süreçte ‘Psikolojik Destek Hattımız’ ile yanınızda olacağız. 0212 449 49 00 numaralı telefondan, uzman psikologlarımızdan sabah 09.00-16.00 saatleri arasında destek alabilirsiniz.

- Esenyurt ve Bahçelievler “Yuvamız İstanbul Çocuk Etkinlik Merkezlerimiz” açık olacak. Sağlık çalışanlarımız, ihtiyaç duyarsa, çocuklarını bu iki kreşimize bırakabilirler. Bize emanetler.

“FİKİRTEPE VE KURBAĞILIDERE’DEKİ ÇALIŞMALARIMIZ BİTİRİLECEK”

- İstanbul’a yatırımlarımız da sokağa çıkma yasağında hızlanacak. Kadıköy Fikirtepe yolları inşaatı, Kurbağlıdere çevre düzenlemesi bu süreçte bitirilecek.

Etiketler; #Ekrem imamoğlu #İBB Başkanı İmamoğlu #su faturası #doğalgaz faturası #metrobüs #metro #gıda yardımı #tam kapanma
İlgili Galeriler
Kadıköy'de Plak Günleri
Kadıköy'de Plak Günleri
İlişkili Haberler
Kafe-bar çalışanları dayanışmada
Kafe-bar çalışanları dayanışmada
17 günlük tam kapanma kararı alındı
17 günlük tam kapanma kararı alındı
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.