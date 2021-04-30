İBB tam kapanmada 'su ve doğalgazı’ kesmeyecek

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, 17 günlük tam kapanma sürecine ilişkin olarak hazırladığı videoda, metrobüs ve havalimanı metrolarının 24 saat hizmet vereceğini, su ve doğalgazın kesilmeyeceğini söyledi. İmamoğlu, Fikirtepe'deki yollar ile Kurbağalıdere çevre düzenlemesinin de bitirileceğini ifade etti.



İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, 17 günlük tam kapanma süreci nedeni ile belediye tarafından alınan tedbirleri anlattı. Mayıs ayında su ve doğalgazda herhangi bir kesilme yapılmayacağını söyleyen İmamoğlu, Fikirtepe’deki yol inşaatları ve Kurbağalıdere çevre düzenlemesinin bu süreçte bitirileceğini söyledi.

İmamoğlu, konuşa ilişkin olarak İstanbullulara şu bilgileri verdi:

GAZ VE SU KESİLMEYECEK

- Öncelikle gaz şirketimiz İGDAŞ ve İSKİ, kapama döneminde, konut ve küçük esnafın gazını da suyunu da kesmeyecek. Kapama dönemine denk gelen son ödeme tarihli faturalar, mayıs sonuna kadar ödenebilecek.

100 BİN GIDA KOLİSİ DAĞITILACAK

- Sosyal yardımlarımız, tüm hızıyla devam edecek. 100 bin yeni gıda kolisi dağıtımı da başlıyor

- Yaş almış vatandaşlarımız, alışveriş gibi konularda yardıma ihtiyaç duyarsa, belediyemiz zabıtasını arayabilirler.

- Halk Ekmek ve Hamidiye Su, aynı şekilde çalışmaya ve dağıtıma devam edecek

METROBÜS VE HAVALİMANI METROLARI 24 SAAT ÇALIŞACAK

- Otobüslerimiz, sabah 04.30’dan gece yarısına kadar; metrobüs ve havalimanı hatlarımız, 24 saat boyunca çalışacak.

Metro seferlerimiz, 06.00-21.00 arası, 15 dakikada bir sefer yapacak. Füniküler ve tramvay hatları, kapanmada hizmet vermeyecek. Şehir Hatları, aynı tarifesine devam edecek.

- Tıp merkezlerimiz çalışacak, evde bakım süreçleri eksiksiz sürecek. Hastalarımız merak etmesin, evlere medikal malzeme destekleriniz ulaştırılmaya devam edecek.

- Bu süreçte ‘Psikolojik Destek Hattımız’ ile yanınızda olacağız. 0212 449 49 00 numaralı telefondan, uzman psikologlarımızdan sabah 09.00-16.00 saatleri arasında destek alabilirsiniz.

- Esenyurt ve Bahçelievler “Yuvamız İstanbul Çocuk Etkinlik Merkezlerimiz” açık olacak. Sağlık çalışanlarımız, ihtiyaç duyarsa, çocuklarını bu iki kreşimize bırakabilirler. Bize emanetler.

“FİKİRTEPE VE KURBAĞILIDERE’DEKİ ÇALIŞMALARIMIZ BİTİRİLECEK”

- İstanbul’a yatırımlarımız da sokağa çıkma yasağında hızlanacak. Kadıköy Fikirtepe yolları inşaatı, Kurbağlıdere çevre düzenlemesi bu süreçte bitirilecek.