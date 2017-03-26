İBB Fenerbahçe'de Sahili Kapatıyor!

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Kadıköy Fenerbahçe sahilinde park ve bisiklet yolu olarak kullanılan alana 7 tane tenis kortu yapmak için harekete geçti. Kadıköy Belediyesi ve Kadıköylülerin görüşü sorulmadan hazırlanan projede bölgede bulunan 250 civarında ağacın kesilme riski var.

İBB Fenerbahçe Yoğurtcubaşı sokak paralelinde bulunan sahil hattına 7 tenis kortu ve tesis yapmak için harekete geçti. Etrafı sarılmaya başlanan alanda 250’den fazla ağaç bulunuyor. Kadıköylülerin bisiklet yolu, park olarak kullandığı alanla ilgili Kadıköy Belediyesi’ne herhangi bir görüş sorulmadı.

Fenerbahçe sahilinde yapılacak yaklaşık 12 bin metrekare olan projede 7 adet tenis kortu, idari birim ve kafeterya yer alıyor. Hazırlıklarına başlanan proje nedeniyle alan tel örgülerle çevriliyor. Proje nedeniyle sahil Kadıköylülerin kullanımına kapatılacak.

Kadıköy Belediye Başkanı Aykurt Nuhoğlu söz konusu projeden hiçbir şekilde haberdar edilmediklerini belirterek şöyle konuştu: Projeden Kadıköylülerin, meclis üyelerinin yani tek bir bireyin bile haberi yok. Bu tür projelerin halka açılıp, halkın görüşünün alınması gerekir. Burada böyle bir alana ihtiyaç var mı bunun konuşulması gerekirdi. Böyle bir alana ihtiyaç var mı? Bu ihtiyacı kim nasıl belirledi? Bir yandan kamu arazileri satılıyor. Bir yandan da var olan yeşil alanlara bu tür yapılar yapılıyor. Bu tür yapılara ihtiyaç varsa kamu arazilerini neden satıyorlar. Ne belediyenin ne de Kadıköylülerin görüşü alınmadan yapılmaya çalışılan bu projeye itiraz edeceğiz.”

Göztepe Ataşehir Ümraniye metro hattı çalışmaları kapsamında Göztepe 60.Yıl Parkı’na metro istasyonu yapılacak. Burada bulunan Göztepe Gülbahçe Spor Tesisi ise, Fenerbahçe sahiline taşınacak. İBB’nin Göztepe’de bulunan Gülbahçe Spor Tesisi ücretli hizmet veriyor.