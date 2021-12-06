İBB ekibinden Kadıköy Belediyesi Afet Parkı'na ziyaret

İBB Afet Eğitmeni ekibi, park ve parkta yapılan çalışmalar hakkında bilgi almak amacıyla Kadıköy Belediyesi Afet Eğitim ve Bilinçlendirme Parkı'nı ziyaret etti

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), olası İstanbul depremine yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Çalışmalar kapsamında gelecek yıl afet gönüllülüğü çağrısı yapılacak. Afet gönüllülüğü çatısı altında, mahallelerde vatandaşları afetler konusunda bilinçlendirmek ve eğitmek amacıyla afet eğitmeni ekibi oluşturdu. Bu ekip, İBB Kentsel Dönüşüm Müdürü Özlem Tut ile birlikte 3 Aralık Cuma günü Türkiye'de ilk ve tek olma özelliğini taşıyan Kadıköy Belediyesi Afet Eğitim ve Bilinçlendirme Parkı'nı ziyaret etti; parkta yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldı.

“DEPREMİ DENEYİMLEDİLER”

Kadıköy Belediyesi Afet Eğitim ve Bilinçlendirme Parkı sorumlusu Hakan Özdemir, ziyaretçilere Deprem Deneyim Odası, 5 Boyutlu Sinema hakkında ayrıntılı bilgi verdi; çocukları ve yetişkinleri afetler konusunda bilinçlendirmek amacıyla verdikleri eğitimleri anlattı.

Ziyaretçiler, Deprem Deneyim Odası'nda deprem simülasyon sistemi ile depremi deneyimledi; 5 Boyutlu Sinema'da yaklaşık altı dakika süren afet planı, düşerek zarar verebilecek eşyaların sabitlenmesi, afet çantası, artçı depremler ve davranış şekilleri gibi deprem öncesi, deprem sırası ve sonrasında neler yapılması gerektiğini konu edinen eğitim filmini izledi.

“ZİYARETİN ÇOK KATKISI OLDU”

İBB Kentsel Dönüşüm Müdürü Özlem Tut, “İstanbul'u afete hazır hale getirmeye çalışıyoruz. Hem mekansal hem de vatandaşları eğitmek ve bilinçlendirmek anlamında çok yoğun faaliyetler yürütüyoruz. İstanbul bünyesinde afet gönüllülerini eğiteceğiz. Bu amaçla parkı ziyarete geldik” dedi. Afet eğitmeni Sevilay Duygu da şunları söyledi: “Simülasyon alanı ve sinema çok iyiydi. Çocuklara yönelik verilen eğitimleri çok beğendim. Ayrıca Hakan Bey'den bir eğitmen olarak vatandaşlara nasıl yaklaşmam gerektiğini de gördüm. Bu ziyaretin bizlere çok katkısı oldu.”