İBB'den sele karşı kritik müdahale

İBB, tüm İstanbulluların korkulu rüyası haline gelen su baskınlarına karşı, kalıcı çözüm için harekete geçerek, 16 kritik noktayı belirledi

İstanbul’u etkisi altına alan 17 Ağustos’taki sağanak yağmur sonrasında İstanbul’da su baskınları yaşanmıştı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), İstanbulluların korkulu rüyası haline gelen su baskınlarına karşı, kalıcı çözüm için harekete geçti. İBB Başkanı İmamoğlu’nun 18 Ağustos’taki, “Bu sorun bir daha yaşanmasın” talimatının ardından İBB ekipleri, 16 kritik noktayı belirledi. ‘Kısa ve orta vadede’ işler için İBB, 437 milyon liralık harcamayla soruna neşter vuracak. Belirlenen 16 kritik nokta arasında Kadıköy-Göztepe Kavşağı ve Kurbağalı dere de yer alıyor.

437 MİLYON LİRA HARCANACAK

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu su baskınlarından etkilenen yerleri gezdi, esnafın sıkıntılarını dinledi. İBB Genel Sekteri Yavuz Erkut ve diğer kurmayları ile sahada incelemelerde bulunan İmamoğlu, “İstanbul pansuman kaldırmaz. Kalıcı tedbirlerin alınması konusunda kesin adımlar atmak zorundayız” diyerek sorunların tespiti ve çözüm üretilmesi için talimat verdi. Talimatla birlikte İBB ekipleri harekete geçti ve toplamda 437 milyon liraya mal olacak çalışmalar için eylem planını hazırladı.

KOORDİNELİ ÇALIŞMA

İBB ekipleri kısa sürede yaptıkları detaylı çalışma sonucunda; İstanbul il sınırlarındaki 107 su taşkını yaşanan noktayı tespit etti. Avrupa yakasında 12, Anadolu yakasında da 4 nokta ‘kritik’ olarak belirlendi. Bu noktalardan 14’ünde sorunlar kısa ve orta vadede İSKİ tarafından, diğer iki noktada ise, Karayolları Genel Müdürlüğü ile İBB tarafından orta vadede birlikte çözüme kavuşturulacak.

OLASI SORUNLAR VE TARİHİ KALINTILAR

Hazırlanan eylem planında her iş için detaylı planlar hazırlandı. Kritik 16 noktada yapılacak olan düzenlemelerde karşılaşılabilecek olası sorunlara da yer verildi. Özellikle, Üsküdar ve Tarihi Yarımada gibi bölgelerde SİT alanları, trafik yoğunluğu, mevcut tarihi yapılar, dar sokaklar, elektrik, doğalgaz vb. sistemlerin karmaşıklığı olası sorunlar arasında gösterildi. Ayrıca, tarihi bir kalıntıya rastlanılması durumunda inşaatların tamamen durduğunun altı çizildi. Böylesi durumlarda a Anıtlar Kurulu’nun inceleme sürecinin beklendiği, projeye ancak yeni güzergâh belirlenerek devam edilebildiği bilgisi paylaşıldı.

KRİTİK 16 NOKTA VE YAPILACAK İŞLER

İBB, İstanbul’da su baskınlarını bitirecek ‘kısa vadede’ işler için 222, ‘orta vadede’ işler için de 215 milyon lira harcayacak. Toplamda 437 milyon liraya mal olacak işler ve yapılacağı yerler şöyle:

KISA VADEDE YAPILACAK İŞLER YER MUHTEVA 1 Eminönü Yaya ve

Yol Alt Geçidi Mevcut terfi kapasitesi 5 kat artırılacak, yaya altgeçitlerine iki ayrı terfi yapılarak denize kadar tahliyesi sağlanacak. 2 Kennedy Cad. Samatya

Alt Geçidi Yağmursuyu hatlarında kapasite artırımı yapılacak. 3 Zeytinburnu-Davutpaşa Yeni yağmursuyu imalatları yapılacak. 4 Kumkapı Alt Geçidi Yağmursuyu tahliyesi için terfi istasyonu inşa edilecek. 5 Bakırköy-Galleria Alt Geçidi Yağmursuyu hatlarında kapasite artırımı yapılacak. 6 Bakırköy-A Plus Alt Geçidi Yeni yağmursuyu imalatları yapılacak. 7 Kadıköy-Göztepe Kavşağı

ve Kurbağalı dere Dere kesiti büyütülerek kapasitesi artırılacak. 8 Bakırköy-Hava Harp Okulu Demiryolu Alt Geçidi Yağmursuyu hatlarında kapasite artırımı yapılacak. 9 Bahçelievler-Turgut Özal

Alt Geçidi Dere kesiti büyütülerek kapasitesi artırılacak.