CHP İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu’nun tutuklanmasının ardından CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, adalet talebiyle Ankara’dan İstanbul’a yürüyüş başlattı. Maçka Demokrasi Parkı’nda da Kadıköylülerin de katıldığı adalet nöbetine başlandı

MİT TIR’larına ait görüntüleri gazeteci Can Dündar’a verdiği gerekçesiyle yargılanan CHP İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu, ‘casusluk’ suçlamasıyla ömür boyu hapse çarptırıldı. Cezası 25 yıla indirilen Berberoğlu, tutuklandı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu’nun tutuklanmasının ardından 15 Haziran Perşembe (bugün) saat 11.00’de Ankara’dan İstanbul’a ‘Adalet Yürüyüşü’ ne başladı.

KILIÇDAROĞLU: ADALET İSTİYORUZ

Kılıçdaroğlu Güvenpark’tan İstanbul Maltepe'ye kadar sürdüreceği yürüyüşle ilgili şunları söyledi: “Milletvekillerinin hapiste olmasını istemiyoruz. Kendi ülkemizde birlikte beraber barış içinde yaşamak istiyoruz. Bir dikta yönetimi ile karşı karşıyayız. Adaletin olmadığı bir ülkede yaşamak istemiyoruz. Her özgür ülke gibi kendi ülkemizde barış içinde yaşamak istiyoruz. ‘Bıçak kemiğe dayandı artık yeter’ diyoruz. Bunun için yürüyüşümüzü başlatıyoruz. Bu ülkeye adalet ya gelecek ya gelecek. Bir bedel ödemek gerekiyorsa o bedeli önce biz ödeyeceğiz. Bu yürüyüşümüzün bir siyasal parti ile ilgisi yok. Bu yürüyüş adalet yürüyüşüdür kutlu bir yürüyüştür. Bu yürüyüş adalet yürüyüşüdür. Adaleti isteyen herkes yürüyüşe destek vermek zorundadır.

Hapishaneleri tıka basa dolu olan bir ülkede adalet olmaz. Adalet adalet adalet… Bu soylu kavramın anlamını vermek zorundayız. Herkesin düşüncesine saygılıyız. Herkesin siyasal görüşüne saygılıyız. Ama herkes ama herkes yargıyı, yargının bağımsızlığını ve adaleti savunmak zorundadır.Bütün dünya duysun; biz Türkiye’de kendi topraklarımızda bir dikta yönetimi ile karşı karşıyayız. Dikta istemiyoruz. Kendi ülkemizde demokrasi özgürlük istiyoruz, özgürlük istiyoruz. Taşeron işçiler için memurlar için herkes için adalet istiyoruz. Adaletin olmadığı yerde insan olmaz. İnsanca yaşamak için adalet istiyoruz.”

İSTANBUL’DA ADALET NÖBETİ

CHP İstanbul İl Başkanlığı da “İstanbul Milletvekilimiz Enis Berberoğlu’nun gazetecilik mesleği gereği halkın bilgi alma hakkını savunduğu ve milletvekilliği gereği halkın menfaatlerini koruduğu için tutuklanması kabul edilemez. Bu karar siyasidir ve iktidar bu kararın altında ezilecektir” açıklamasını yaparak aynı gün Maçka Demokrasi Parkı’nda Adalet Nöbeti’ne başladı. Berberoğlu’nun tutuklanmasını protesto etmek ve adalet talebini yükseltmek için Kadıköylüler de Maçka Demokrasi Parkı’nda başlatılan nöbete katıldı.

CHP Kadıköy İlçe Başkanlığı’nın çağrısıyla Beşiktaş İskelesi önünde bir araya gelen Kadıköylüler, #adalet yazılı dövizler taşıyarak vapur ile Beşiktaş’a geçti.

Gazetemize açıklama yapan CHP Kadıköy İlçe Başkanı Ali Narin, “Hukukun bittiği bir süreci yaşıyoruz. Artık milletvekilleri de hiçbir gerekçe gösterilmeden, casuslukla suçlanarak içeri alınıyor. Karar siyasidir, hukuki değildir. Hukukla hiçbir alakası yoktur. Hukuk olmadığı için artık sokağa ineceğiz. Bundan sonra herhangi bir milletvekilinin tutuklanabileceği bir süreçteyiz. Akla hayale sığmayacak bir şekilde FETÖ ile bağdaştırılmaya çalışan gazetciler var. Can Dündar, Erdem Gül ve Enis Berberoğlu gibi gazetecileri FETÖ ile bağdaştırmaya kadar vardılar” değerlendirmesini yaptı.

Kadıköy Belediye Başkanı Aykurt Nuhoğlu Ankara’ya giderek, Kemal Kılıçdaroğlu’nun başlattığı adalet yürüyüşüne destek verdi