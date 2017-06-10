Haydarpaşa’da yerel yönetimler konuşuldu

Kadıköy Belediyesi’nin Haydarpaşa Garı’nda düzenlediği Kitap Günleri’nin sekizinci gününde ‘Kent ve Yerel Yönetimler’ söyleşisi gerçekleştirildi. Söyleşide konuşan Kadıköy Belediye Başkanı Aykurt Nuhoğlu, “Kentlerin kamusal arazilerini kimse satamaz. Kamu arazilerinin satılmasına ilişkin ciddi şekilde kamuoyu yaratılmalı” dedi

Kadıköy Belediyesi’nin Haydarpaşa Garı’nda düzenlediği Kitap Günleri’nin sekizinci gününde Kent ve Yerel Yönetimler söyleşisi gerçekleştirildi. Söyleşiye Kadıköy Belediye Başkanı Aykurt Nuhoğlu, Prof. Dr. H. Tarık Şengül katıldı. Söyleşide kent sorunları ve yerel yönetimlerin görev ve sorumlulukları konuşuldu. Kitap Günleri’ne gelen okurların yoğun ilgi gösterdiği söyleşide ilk konuşmayı Tarık Şengül yaptı.

“HİZMET VATANDAŞA GİTMİYOR”

Kentsel yönetimlerin geçmişten günümüze olumsuz bir şekilde değiştiğini belirten Şengül, “Eskiden kentli dediğimiz kavram kentin hizmetlerine erişebilen demekti. Fakat günümüzde ise hizmet vatandaşa gitmiyor. Vatandaş hizmete doğru itiliyor. Size getirilen herhangi bir hizmet yok. Hizmet denilen şeye hizmet etmeye başladık. Tam anlamıyla hizmetin kendisi olduk. Kentlere büyük projeleri yapanlar bize hizmet olsun diye yapmıyorlar; birileri kar etsin diye yapıyorlar.” dedi. Kentli vatandaşın kentsel biçimden koparıldığına da değinen Şengül, “Vatandaş artık meta zincirinin parçası haline getirilmiş. İnsanlar artık en küçük hizmet alımında bile para ödemek zorunda kalıyor. Bizler sistemin işlevini yeri getirmekle görevli ara elemanlar olmuşuz.” diye konuştu.

“KENTÇİLİĞİ SİSTEMATİK ÇALIŞMAYLA KURTARACAĞIZ”

Şengül’ün söyleşide değindiği bir nokta ise kent kavramının ancak nitelikli yerel yönetimler sayesinde kurtarabileceği oldu. “Yavaş yavaş öldürülen kentçiliği sistematik çalışmayla kurtaracağız.” diyen Şengül, “Belediye başkanımızla yaptığımız etkinlik rantçı hizmet anlayışına karşı bir tavırdır. Çevremizde oluşturulan meta zincirini ancak kitaplarla, duygu ve düşünce dünyamızı geliştirerek kırabiliriz. Tıpkı Haydarpaşa Garı’nda yapılan kitap fuarı etkinliği gibi. Bu fuar direkt olarak vatandaşa giden hizmettir. Bizlerin böyle bir katılımcı anlayışa ihtiyacımız var. Kadıköy Belediye Başkanı Aykurt Nuhoğlu’na katılımcı modeli benimsediği için teşekkür ediyorum.” dedi.

“YEREL YÖNETİMLER DEMOKRASİNİN TEMELİ”

Şengül’den sonra söz alan Aykurt Nuhoğlu, yerel yönetimlerin demokrasinin temel yapı taşını oluşturduğunu belirterek, “Yerel yönetimlerde aynı alanda yaşayan insanlarla birlikte bulunuyorsunuz. Bunun anlamı aslında çok kısa bir sürede birlikte karar vererek, projelerinizi hayata geçirmeniz oluyor. Kolektif bir şekilde hayata geçen projeler de başarılı oluyor. Kadıköy Belediyesi olarak üç yıldır bu yönetim modelini uyguluyoruz. Bu modelden çıkan bir diğer projede Haydarpaşa’da yaptığımız Kitap Günleri oluyor. Burada gördüğünüz her şey Kadıköy Belediyesi çalışanları tarafından yapıldı. Bu fuara da belediye meclis üyeleri, muhtarlar, dernekler, platformlar ve sendikaların düşünceleri yansıdı. Bizim esas hedefimiz kolektif modeli birlikte oluşturmak.” şeklinde konuştu.

“KAMU ARAZİLERİ SATILAMAZ”

“Kentlerin kamu arazilerine ihtiyacı çoktur.” diyen Nuhoğlu, “Kadıköy Belediyesi olarak uzun bir dönemdir kamu arazilerinin satılmamasına ilişkin mücadele veriyoruz. Haydarpaşa da bir kamu arazisidir ve kamu arazileri satılamaz. Kentlerin, kent olabilmesi için sağlık, eğitim, spor gibi çeşitli alanlara ihtiyacı vardır. Kentler, alanlar olduğu sürece kent olabiliyor. Kent sadece bir konut, iş ve ulaşım değildir. İnsanlar sadece beslenme ve barınma üzerine yaşamını sürdüremez. Bizler sosyal bir varlığız. Yalnız yaşayamayız. Tarihin hiçbir döneminde de yaşayamadık. Bizlerin bir arada yaşayabilmesi için de kamusal alanlar olmalı. Bu alanların sahibi vatandaşlardır. Kamu arazilerinin satılmasına ilişkin ciddi şekilde kamuoyu oluşturulmalıdır.” dedi.