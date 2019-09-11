Haydarpaşa mücadelesi 400. haftasında

Haydarpaşa Dayanışması’nın mücadele nöbeti 400. haftasına girdi. Dayanışma, 15 Eylül’de tutulacak 400. nöbete çağrı yaptı

Haydarpaşa Garı’nda yapılmak istenen dönüşüme karşı 14 yıldır mücadele eden Haydarpaşa Dayanışması, ana hat tren seferlerinin sona ermesinin ardından başlattığı pazar eylemlerinin 400.’sünü 15 Eylül Pazar günü yine aynı yerde gerçekleştirecek. Tüm duyarlı kesimleri nöbete davet eden Haydarpaşa Dayanışması şu açıklamayı yaptı: “AKP iktidarı 2004’ten itibaren Haydarpaşa Gar ve Liman ile çevresindeki 1 milyon metrekarelik kamusal ve kentsel ve tarihi sit alanı olan bölgeyi ticaret ve iş merkezine dönüştürmek istiyor.

Tren seferlerinin sonlandırıldığı 31 Ocak 2012 tarihinden itibaren çöküntü alanı haline getirilerek dönüştürülmek istenen tarihi gar binasının ve çevresinin yalnızlaştırılmasına hayır demek için 399 hafta ‘Haydarpaşa Gardır Gar Kalacak’ sloganımızla ses verdik. Haydarpaşa Garı ve liman çevresindeki alanı sermayeye pazarlamak hedefiyle garın trenlerle yolcularla buluşmasını engelleyenlere inat ‘Haydarpaşa Gardır Gar Kalacak’ sözümüzü bir kez daha haykırmak için 400. Pazar eylemimizde saat 13.00 ile 14.00 saatleri arasında Haydarpaşa Garı’nda buluşuyoruz.”

GAR OLARAK KALACAK MI?

Haydarpaşa Dayanışması’nın 400 haftaya varan mücadelesi sürerken, Haydarpaşa’nın asıl fonksiyonunu nasıl koruyacağı belirsizliğini koruyor.

Geçtiğimiz şubat ayında sorularımıza yanıt veren Ulaştırma Bakanlığı Altyapı Yatırımları Genel Müdürlüğü “Haydarpaşa bağlantısı inşaatı sırasında rastlanılan buluntular sebebiyle trenlerin Haydarpaşa Garına erişimi işlerinde gecikme olmuştur. Bu bölge için bir tarih verilememekle birlikte şehirlerarası trenler için Haydarpaşa Garına erişim temin edilecektir.” açıklamasında bulunmuştu.

2019 yerel seçimlerinde AKP’nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı olan Binali Yıldırım ise Haydarpaşa Limanının ve Garın da içinde olduğu bölgenin İstanbul Tasarım Merkezi’ne dönüştürüleceğini söylemişti.

Gardaki restorasyon çalışmaları devam ederken, geçtiğimiz yıl gar sahasında başlayan arkeolojik kazılar da sürdürülüyor. Ancak geçtiğimiz günlerde TCDD 1. Bölge Emlak Servis Müdürlüğü’nün talebi üzerine, İbrahimağa Mahallesi sınırları içerisinde yer alan ve mülkiyeti TCDD’ye ait olan bazı taşınmazların Kültür Bakanlığı’na devredilmesi kabul edilmişti. Müdürlüğün talebini değerlendiren 5 Numaralı Korumu Kurulu 240 ada 16 parselde yer alan bazı yapıların ve açık alanların “Gençlik Sanat Etkinlik Alanı” olarak kullanılmasına olur vermişti.