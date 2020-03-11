Haydarpaşa işçileri maaşlarını istiyor

Haydarpaşa’daki arkeolojik kazılarda çalışan fakat üç aydır maaşlarını alamayan işçiler eylem yaparak ücretlerinin ödenmesini ve çalışma koşullarının düzeltilmesini talep etti

İstanbul Arkeoloji Müzeleri Müdürlüğü denetiminde Haydarpaşa Gar sahasında 2018 yılının Mayıs ayında başlatılan kazı çalışmaları devam ediyor. Arkeolojik kazıları Marmaray projesinin de yüklenicisi olan KKC Marmaray firması üstlendi. Ancak firma kazı işlerini alt yüklenici Ege Yapı Ray firmasına devretti. İstanbul Arkeoloji Müzeleri Müdürlüğü yetkililerinin ifadelerine göre kazılar 300 bin metrekarelik alanda yürütülüyor. 5 ayrı bölgede devam eden çalışmalarda 400 işçi, 17 arkeolog ve 3 müze uzmanı görev yapıyor.

“Patronların Ensesindeyiz İnşaat İşçileri Ağı” geçtiğimiz günlerde sosyal medya üzerinden Haydarpaşa kazı alanında çalışan işçilerin 3 aydır maaşlarını alamadığını duyurmuştu. Birleşik Taşımacılık Sendikası’nın çağrısıyla Haydarpaşa’da eylem yapan işçiler 11 Mart Çarşamba günü bir basın açıklaması gerçekleştirdi. İşçiler, 3 aydır ödenmeyen maaşlarının bir an önce ödenmesini ve çalışma şartlarının iyileştirilmesini istedi.

“İNSANLIK AYIBIDIR”

İşçiler adına basın açıklamasını okuyan Birleşik Taşımacılık Sendikası 1 No’lu Şube Başkanı Sadık Kısa “1700 yıllık geçmişe ışık tutan çalışma, uzman arkeologlar ve sanat tarihçilerinin denetiminde bir yandan sürerken 400 işçinin 3 aydır maaşlarının ödenmemesi insanlık ayıbıdır.” dedi.

Kısa, işçilerin insanlık dışı koşullarda çalıştığını ifade ederek şöyle devam etti: “Güneşin altında, soğuk havalarda çalışan işçilerin asgari ücret karşılığı olan maaşları 3 aydır ödenmiyor. Bunun yanında işçilere yol parası verilmiyor, sahada yemek hizmeti karşılanmadığı gibi yemek parası da ödenmiyor.Buradaki işin asli sahibi Ulaştırma Bakanlığı Alt Yapı Yatırımları Genel Müdürlüğüdür. Çalışma hayatının denetçisi Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İstanbul İl Müdürlüğüne sesleniyoruz; Haydarpaşa tarihi kazılarında tarihin tanıklığında yaşanan bu insanlık ayıbına, emek sömürüsüne, gayri insani çalışma koşullarına son verin. İşçilerin alın terinin karşılığı olan 3 aylık maaşlarını biran önce ödeyin.”

“400 İŞÇİYE 5 TUVALET”

Gazete Kadıköy’e konuşan işçilerden Sinan Küçük, çalışma koşullarını şu sözlerle anlattı: “Bir dakika gecikseniz tüm günün yevmiyesi kesiliyor. Ayrılan işçiye hakları eksik ve geciktirilerek veriliyor. Yemek parası verilmiyor aynı zamanda yemek de verilmiyor. Biz de yemeğimizi yanımızda getiriyoruz. 400 işçinin çalıştığı yerde 5 tane tuvalet var. Sağlık koşulları gerçekten çok kötü. Burada birimiz hastalansa sonumuz ne olur bilmiyorum. Geçtiğimiz günlerde Japonya’dan arkeologlar burayı ziyarete geldi, bu yüzden etrafa çeki düzen verdiler. Gün içinde izin almak, avans çekmek neredeyse imkansız. Maaş alamadığımız için faturalarımızı ve kiramızı ödeyemez duruma geldik.”

NE İSTİYORLAR?

Maaşlarını her ay düzenli bir şekilde almak istediklerini belirten işçiler diğer taleplerini şöyle sıraladı:

- 3 aydır yatırılmayan maaşlarımız geciktirilmeden en kısa sürede ve toplu olarak tarafımıza verilsin.

-Asgari ücret üzerinden yatırılan ücretlerimiz AGİ’ler dâhil tamamı bankadan verilsin ve elden ödeme yapılmasın.

-Öğlen yemeklerimiz firma tarafından karşılansın veya yemek paraları ücretlerimizle beraber her ay topluca ödensin.

- Servis hizmeti verilmediği için yol paralarımız İBB İstanbul Abonman Kartının aylık bedeli tutarınca her ayın başında ücretlerimizle beraber ödensin.

İşçiler sorunları çözülene kadar eylem yapmaya devam edeceklerini söyledi.