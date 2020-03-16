Haydarpaşa işçileri kazandı!

Haydarpaşa arkeolojik kazılarında çalışan işçiler hak arama mücadelelerini kazandı. İş bırakma eylemi yapan işçiler, taşeron firmanın 3 aylık maaşlarını ödediğini duyurdu

Haydarpaşa arkeolojik kazılarında çalışan işçiler 3 aydır maaş alamadıkları için geçen hafta iş bırakma eylemi yapmışlardı. İşverenler tarafından tehdit edildiklerini ifade eden işçiler 13 Mart Cuma günü Haydarpaşa Garı’nda basın açıklaması düzenlemişti . İşçiler adına açıklama yapan Sinan Küçük, “Yemek ve yol parası ödemiyorlar. İnsan sağlığına ve onuruna uygun olmayan çalışma koşullarını bizlere layık görüyorlar. Biz 10 gündür bu şartları kabul etmediğimizi söyledik ve kamuoyuna sesimizi duyurmaya çalıştık. Bu süreçte firma yetkilileri hakkımızı istediğimiz için bizlere gözdağı vererek, tehdit ve hakaret ederek haklı mücadelemizde bizi suçlu ilan ettiler. KKC Marmaray’ın bu vurdumduymaz ve ben yaparım olur mantığına karşı 100 gündür ödenmeyen maaşlarımızın ödenmesi için iş kanunun 34. maddesindeki hakkımızı kullanarak iş bıraktık. 10 gündür sessimizi duymayanlar dün üretimden gelen gücümüzü gösterdiğimizde çok değil birkaç saat sonra burada bizlere 3 aylık ücretlerimizin ödeneceği sözünü verdiler.” açıklamasını yapmıştı.

MAAŞLARI ÖDENDİ

Patronların Ensesindeyiz İnşaat İşçileri Ağı'ndan yapılan açıklamada kazı alanında çalışan işçilerin maaşlarının tamamının ödendiğini duyurdu. Açıklamada şu ifadelere yer verildi: “İş bırakma sonrası Ege Yapı Ray patronu şantiyeye gelmiş ve 20 Mart Cuma günü işçilerin alacaklarını ödeyeceğini ifade etmiş ancak koşulların daha kötü olacağını söylemişti. Bizler ise patronlar, işçiler için daha kötüsünü istedikçe daha fazla mücadele edeceğimizi hatırlatmıştık.Üzerinden çok geçmeden çalışmaya devam eden işçilerin tüm alacakları, fesih hakkını kullanmak isteyenlerin ise ihbar ve kıdem tazminatları dahil tüm alacakları ödenmiştir.”

ARKEOLOGLAR DESTEK VERMİŞTİ

İstanbul Arkeologlar Derneği İstanbul Şubesi üyesi arkeologlar da işçilere destek vermek için basın açıklamasına katılmıştı. Dernek adına açıklama yapan Dicle Kaya şunları söylemişti: “Arkeolojik kazı, özveri ve titizlik gerektiren bir ekip çalışmasıdır. Bu ekibin her üyesi birbiriyle iletişim ve dayanışma içerisinde çalışmalı. Ancak bugün görüyoruz ki Haydarpaşa'da meslektaşlarımızla çalışan arkadaşlarımız emeklerinin karşılıklarını alamıyorlar. Bu koşullarda çalışmalarını beklememiz elbette haksızlık olur. Unutulmamalı ki hepimiz işçiyiz.Güvencesiz ve sağlıksız çalışma koşullarının, çalışmanın yeterli emek ve özveriyle yürütülmesini zorlaştırdığından, kültür varlıklarının sağlıklı bir şekilde araştırılabileceği bir ortamın yaratılmasını da engelleyecektir. Arkeologlar Derneği İstanbul Şubesi, haklarını arayan Haydarpaşa emekçilerinin yanındadır.”