Haydarpaşa Dayanışması’nın 367 haftadan bu yana Haydarpaşa Garı’nın gar olarak kalması talebiyle düzenlediği eyleme katılan Kadıköy Belediye Başkanı Aykurt Nuhoğlu “Köprüler, havaalanları bitti, yollar bitti. Haydarpaşa Garı niye bitmiyor?” diye sordu

Haydarpaşa Dayanışması’nın, Haydarpaşa Garı’nın gar olarak kalması talebiyle düzenlediği eylem 367. haftasına girdi. 367’inci kez toplanılan Pazar nöbetine Kadıköy Belediye Başkanı Aykurt Nuhoğlu, CHP eski milletvekili Kadir Gökmen Öğüt ve TCDD çalışanları destek verdi. “Haydarpaşa Garı Satılamaz” sloganlarının atıldığı eylemde ‘Haydarpaşa Gardır Gar Kalacak’ yazılı pankart açıldı.

Grup adına açıklama yapan Haydarpaşa Dayanışması üyesi Tugay Kartal “Haydarpaşa liman sahasına dikmek istedikleri 7 gökdelen, gerek Kadıköy Belediyesi’nin gerekse Haydarpaşa Dayanışması’nın sokak ve hukuk mücadelesi sayesinde dikilemedi.” dedi.

“ÇATIDAN GİREMEDİ”

Haydarpaşa Gar Binası’nın restorasyon ruhsat başvurusunu hatırlatan Kartal, binada ek yapılaşmaya giden restorasyon projesiyle ilgili Kadıköy Belediye Başkanı Aykurt Nuhoğlu’nun kararlılığına dikkat çekerek “Çağrı metninde söylediğimiz gibi sevgili başkanımız Haydarpaşa’nın 2010 yılında yanan çatısının 2014 yılında restorasyon projesinde çatı katına verilmek istenen ticari fonksiyon ve iç avluya yapılmak istenen cam asansörün iptal edilmesi konusunda göstermiş olduğu çaba sayesinde Haydarpaşa Gar’a sermayenin çatıdan giremeyeceğini göstermiş olduk.” dedi.

Aykurt Nuhoğlu’na teşekkür eden Kartal, “yeni dönemde aday gösterilirse başarılarının devamını diliyoruz” diye konuştu.

Gar restorasyonu çalışmaları hakkında da bilgi veren Kartal, çalışmaların kısa sürede bitmesinin mümkün olmadığını söyledi.

“DAYANIŞMA TÜRKİYE İÇİN IŞIK OLDU”

Eyleme katılan Kadıköy Belediye Başkanı Aykurt Nuhoğlu ise “Haydarpaşa uzun zamandır restorasyonunun bitmesini bekliyor ama bir türlü bitmiyor. Köprüler bitti, havaalanları bitti, yollar bitti. Peki Haydarpaşa Garı niye bitmiyor? Haydarpaşa bizim geçmişimiz, belleğimiz. Bizim geçmişle olan bağlantılarımızın kesilmesini istiyorlar. Bizler ise bu sürece müdahale edip süreci tersine çeviriyoruz. Haydarpaşa Dayanışması’nın yaptığı çok önemli. Sadece Haydarpaşa için değil Türkiye için burası bir ışık oldu. ” dedi. Grup açıklamanın ardından dağıldı.