HASTALIK ÇOK, AŞI YOK!

Dünya ve ülkemiz korona virüsü ile mücadele ederken, bu virüsün yol açtığı hastalığın daha ağır seyretmesini önleyen zatürre ve grip aşısı bulunamıyor. Kadıköy’deki eczanelere son durumu sorduk

HABER: Simge KANSU/ Görkem DURUSOY

Zatürre aşısı korona virüsü enfeksiyonuna karşı kişiyi korumuyor, ancak eşlik eden enfeksiyonların sayısını azaltıyor ve bağışıklık sistemini uyararak gerçek bakteri ile karşılaştığında daha kolay veya daha az ilaç kullanarak bu hastalığın tedavi edilmesini sağlıyor. Fakat şu anda eczanelerde ve sağlık kuruluşlarında aşı bulmak neredeyse imkânsız. İçinde bulunduğumuz salgın döneminde kendini korumak isteyenler aşı olmak için sıraya girmiş durumda. Biz de Gazete Kadıköy olarak Tüm Eczacı İşverenler Sendikası Genel Başkanı Ecz. Nurten Saydan’dan bilgi aldık, Kadıköy’deki eczanelere stoklardaki durumu sorduk.

“AŞILARDAN YARDIM ALMALIYIZ”

Tüm Eczacı İşverenler Sendikası Genel Başkanı Ecz. Nurten Saydan, korona virüsünün üst solunum yollarından vücudumuza girdiğini ve alt solunum yollarında zatürre hastalığının olmasına sebep olduğunu söyleyerek, “Her eczaneye bir tane olacak adette dahi dağıtımı yapılamayan aşılar sebebiyle vatandaşlar zatürre aşısı bulmakta zorlanıyorlar. Aşılar bir an önce kolay bulunabilir hale getirilmelidir.” dedi. Saydan sözlerine şöyle devam etti: “Aşılama dünyada ve ülkemizde bulaşıcı hastalıklara karşı en önemli koruyucu sağlık hizmetidir. Aşılama her yıl milyonlarca insanın hayatını kurtarıyor. Korona virüsünün aşı çalışmaları tüm dünyada sürerken, aşı bulununcaya kadar kendimizi ve etrafımızı korumaya ve dikkatli olmaya devam etmemiz gerekiyor. Bağışıklık sistemimiz sağlam olmalı, bunun için de aşılardan yardım almalıyız. Zatürre; akciğer iltihaplanmasıdır ve bu hastalığı yapan bakteridir. Özellikle korona virüsüne yakalanan hastalarda, alt solunum yollarında oluşan ve müdahale edilmezse ölümcül olan bir hastalıktır.”

“KOLAY BULUNUR HALE GETİRİLMELİ”

Devletin şu an için 65 yaş üstü ve kronik hastalara bu aşıların ücretsiz yapılmasını sağladığını belirten Saydan, “65 yaş üzerindekiler ile 18-64 yaş arasındaki KOAH, astım, diyabet, kronik kalp yetmezliği, kronik böbrek hastalığı, kanser gibi eşlik eden hastalığı olan risk gruplarına zatürre aşılarının Aile Sağlığı Merkezleri’nde ve aşıya erişimin mümkün olduğu hastanelerde ücretsiz uygulaması Sağlık Bakanlığınca başlatılmış olup, ellerinde yeterli aşı bulunan sağlık kuruluşları bu aşıları hastalara yapmaktadır. Eczanelerimizden ise bu aşılar ücretli olarak temin edilebilmektedir. Ancak yok denecek kadar az gelen aşılar sebebiyle maalesef vatandaşlarımız eczanelerimize geldiklerinde bu aşılara ulaşamamaktadır. Bu vesile ile; vatandaşlarımızın eczanelerimizde bu aşıları bulamamasının sorumlusunun eczacılar olmadığını, bu aşıların kolay bulunabilir hale getirilmesi gerektiğini kamuoyunun bilgisine sunarız” dedi.

“AŞI ÖNCELİĞİ ECZANELERE TANINMALI”

Cengiz Koç / Ocak Eczanesi: Şu anda maalesef elimizde aşı yok. Günde ortalama 30 kişi bize aşı soruyor. Aşı önceliğinin eczanelere tanınması gerektiğini düşünüyorum. Bu şekilde aşının halka ulaşması çok daha kolay olur. Böylelikle sağlık ocaklarında yaşanan yoğunluk da azaltılmış olur. Umarım en kısa zamanda bu sorun çözülür.

“TALEBİ KARŞILAYAMIYORUZ”

Sezin Akbal / Zeytin Eczanesi: Piyasada aşı bulmak çok zorlaştı. Vatandaşlarımızdan çok talep alıyoruz ancak talebi karşılayamıyoruz. Geçen sene de grip aşısında gecikme olmuştu. Aşının gelmesi aralık ayını bulmuştu. Yine aynı sorun var ancak bu sefer talep çok fazla. Normalde aile hekimleri bu aşıyı ücretsiz vurabiliyor. Fakat oralarda da ciddi bir sıra var. Aşı Türkiye’de üretiliyor fakat üretildikten sonra aşının büyük bir kısmını devlet alıyor. Onlar da aşıyı öncelik sırasına göre yapıyor. Kanser hastaları, kronik hastalar, 65 yaş üstü vatandaşlar önceliğe sahip. Sıradan bir vatandaşın gidip aşı olma imkânı yok.

“EN AZ 20-30 KİŞİ SORUYOR”

Selahattin Yılmaz / Khalkedon Eczanesi: Sadece zatürre aşısını en az 25-30 kişi soruyor. Bu sayıya grip aşısını eklemiyorum bile. Korona virüsünden önce de çok kolay tedarik edilemeyen bu aşılar, virüsten sonra hiç bulunamamaya başladı. Geçen ay her eczaneye birer tane aşı verdiler. Aşının gelmemesinin sebebi sevkiyatta yaşanan aksaklıklar olabilir, bir süre laboratuvarların çalışmaması da buna etken olmuş olabilir. Sağlık ocaklarında da çok minimal sayıda mevcut. Orda da öncelik söz konusu. Geçen sene de zaten çok az sayıda aşı geldi, onları da biz kendimize yaptık.

“İNSANLAR SIRAYA GİRMEK İSTİYOR”

Gülseren Tüfekçioğlu / Rıhtım Eczanesi: Şu anda elimize hiç aşı ulaşmadı. İnsanlar aşı yaptırmak için sıraya girmek istiyor fakat maalesef hiç aşı yok. Üretilen aşıların büyük bir kısmı öncelikli olarak hastanelere, sağlık ocaklarına ve polikliniklere gönderiliyor. Benim sağlık ocağına giden bir hastam, aşı için 242. sırada olduğunu söyledi. Bu talep patlaması korona virüsünden sonra oldu.

MUTLAKA AŞI YAPTIRMASI GEREKENLER

Sağlık Bakanlığı, grip aşısı tartışmaları sürerken kimlerin mutlaka grip aşısı olması gerektiğini açıkladı.

“65 yaş üstündekiler, enfeksiyon hastalıklarına karşı çocuklar-bebekler kadar duyarlıdır. Yaşlılar grip olduklarında hastalığı daha ağır geçirebilirler. Sinüzit, orta kulak iltihabı ve çok basit bir mikroorganizma sonucunda grip bir anda zatürre hastalığına dönüşebilir ve hayati risk taşıyabilir. Yaşlılarımızı aşısı olan enfeksiyon hastalıklarından korumak için en önemli korunma yöntemi aşılamadır” denilen açıklamada, mutlaka grip aşısı yaptırması gereken gruplar da sıralandı:

65 yaş ve üzerindekiler

Kronik böbrek yetmezliği olanlar

Kalp damar sistemi hastaları

Şeker hastaları

Hamileler

Astım, kronik akciğer hastalığı olanlar

6 ay-18 yaş arası olup uzun süre aspirin kullanması gerekenler.

AŞI FİYATLARI

İki tip zatürre aşısı bulunuyor; Polisakkarit Pnömokok Aşısı ve Konjuge Pnömokok Aşısı. Eczanelerde satılan konjuge aşı ömür boyu koruma sağlıyor ve fiyatı 344.17 TL. Polisakkarit aşı ise 5 yıllık bir koruma sağlıyor ve fiyatı 68.86 TL.