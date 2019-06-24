Haftalık Bağımsız Gazete 24 Haziran 2019
Kültür Sanat
Çağa tanıklık eden tiyatrocu: Enis Fosforoğlu
Çağa tanıklık eden tiyatrocu: Enis Fosforoğlu
Kültür Sanat
Kadıköy'de 40 yıl: Enis Fosforoğlu
Kadıköy'de 40 yıl: Enis Fosforoğlu
Gündem
“Söğütlüçeşme yeşil kalsın”
“Söğütlüçeşme yeşil kalsın”
Yazı Dizisi
Melih Cevdet Anday- Az şey mi?
Melih Cevdet Anday- Az şey mi?

Hasta ve engellilere seçim hizmeti

23 Haziran seçimlerinde Kadıköy’deki yaşlı, hasta ve engelli vatandaşlar özel araçlar ve ambulanslarla oy kullanacakları sandıklara götürüldü

Hasta ve engellilere seçim hizmeti
GazeteKadıköy

Kadıköy Belediyesi, 23 Haziran Pazar günü yapılan İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanlığı Yenileme Seçiminde ulaşım engeli bulunan yaşlı, hasta ve engelli vatandaşların kolaylıkla oy kullanabilmesi için ‘engelsiz ulaşım’ hizmetini devreye soktu.

Seçim günü 09.00-17.00 saatleri arasında verilen hizmetten yaklaşık 650 Kadıköylü faydalandı.

Kadıköy Belediyesi ambulans ve özel araçlarla, eğitimli sağlık personeli eşliğinde engelli ve yaşlı vatandaşları evlerinden alıp oy kullandıkları sandıklara götürdü.

 

380 kişi özel araçlar, 160 kişi engelli taksi, 102 kişi ise ambulansla sandıklara taşındı.

Vatandaşlar oylarını kullandıktan sonra yeniden evlerine bırakıldı.

Etiketler; #23 haziran #seçim #ambulans #engelli taksi
İlgili Galeriler
Kadıköy'de Plak Günleri
Kadıköy'de Plak Günleri
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.