Hasta ve engellilere seçim hizmeti

23 Haziran seçimlerinde Kadıköy’deki yaşlı, hasta ve engelli vatandaşlar özel araçlar ve ambulanslarla oy kullanacakları sandıklara götürüldü

Kadıköy Belediyesi, 23 Haziran Pazar günü yapılan İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanlığı Yenileme Seçiminde ulaşım engeli bulunan yaşlı, hasta ve engelli vatandaşların kolaylıkla oy kullanabilmesi için ‘engelsiz ulaşım’ hizmetini devreye soktu.

Seçim günü 09.00-17.00 saatleri arasında verilen hizmetten yaklaşık 650 Kadıköylü faydalandı.

Kadıköy Belediyesi ambulans ve özel araçlarla, eğitimli sağlık personeli eşliğinde engelli ve yaşlı vatandaşları evlerinden alıp oy kullandıkları sandıklara götürdü.

380 kişi özel araçlar, 160 kişi engelli taksi, 102 kişi ise ambulansla sandıklara taşındı.

Vatandaşlar oylarını kullandıktan sonra yeniden evlerine bırakıldı.