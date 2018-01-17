Hafriyat kamyonu bir can daha aldı

Alışverişten dönen Saime Gündüzoğlu hafriyat kamyonun çarpması sonucu hayatını kaybetti

Hafriyat kamyonlarının neden olduğu ölümlü kazalara bir yenisi daha eklendi. 12 Ocak Perşembe günü Şemsettin Günaltay Caddesi’nde pazardan dönerken yolun karşısına geçmeye çalışan 65 yaşındaki Saime Gündüzoğlu, hafriyat kamyonunun altında kalarak can verdi. Olaydan sonra kamyon şoförü Talip Atagün gözaltına alındı.

Gündüzoğlu'nun ölümüyle birlikte Kadıköy’de son 2 yılda hafriyat kamyonu ve beton mikserlerinin karıştığı kazalarda hayatını kaybedenlerin sayısı 11’e yükseldi. Kadıköy-Göztepe minibüs yolunda yine 20 Mart 2016’da yolun karşısına geçmeye çalışan 78 yaşındaki Hüseyin Özbudak, hafriyat kamyonunun altında metrelerce sürüklenerek hayatını kaybetti.12 Mayıs 2016’da Kadıköy Kurbağalıdere’nin kenarında araç trafiğine kapalı yaya ve bisiklet yolunda yürüyen İstanbul Üniversitesi 3. sınıf öğrencisi 23 yaşındaki Şule İdil Dere de geri manevra yapan bir hafriyat kamyonunun kurbanı oldu.

Bu 2 yılda hafriyat kamyonu ya da beton mikserlerinin yol açtığı kazalarda hayatını kaybeden diğer isimler ise şöyle: 36 yaşındaki motosiklet sürücüsü Volkan Aydemir, (20 Temmuz 2017), Suadiye’de kaldırımda yürüyen 50 yaşındaki Ayşe Altın (15 Haziran 2016) 22 yaşındaki üniversite öğrencisi Özge Kandemir (7 Ekim 2016), 66 yaşındaki inşaat işçisi işçi Mehmet Demirkaya (21 Ekim 2016), 36 yaşındaki motorlu kurye Volkan Aydemir (20 Temmuz 2017), 51 yaşındaki Kader Bala (5 Ekim 2017).

NUHOĞLU: “DAHA KAÇ KİŞİ ÖLECEK?”

Kadıköy’de hafriyat kamyonun neden olduğu ölümlü kazaya ilişkin Kadıköy Belediye Başkanı Aykurt Nuhoğlu bir açıklama yaptı. Meydana gelen kazadan dolayı büyük üzüntü duyduğunu ifade eden Nuhoğlu şunları söyledi:

“Kazada hayatını kaybeden yurttaşımızın ailesine sabır diliyorum. En son eylül ayında bariyerleri aşan beton mikserinin neden olduğu kaza nedeniyle 1 kişi hayatını kaybetmiş 5 kişi de yaralanmıştı. İstanbul’da 13 binin üzerinde kamyon var. Hafriyat kamyonlarının karıştığı kazalarda son 20 ayda 38 kişi hayatını kaybetti. Ülke ekono misi inşaat sektörü üzerine kuruldu ama neden olacağı sonuçlarla ilgili hiç bir çalışma yok. Biz belediye olarak cumartesi ve pazar günleri hafriyat kamyonlarının çalışmasını yasakladık. Bunun dışında belediye olarak bu kamyonlara ceza yazma yetkimiz bile yok. Bu kamyonlarının trafikte denetlenmesi için defalarca çağrı yaptık. ‘Daha kaç kişi ölecek?’ diye sorduk. Değişen hiçbir şey yok. Bu kamyonların hızlarının, seferlerinin denetlenmesi ve gerekli işlemlerinin yapılması zorunlu. İnsan hayatı bu kadar ucuz olamaz. Şehrin ortasında tesadüfen yaşıyoruz. Bir an önce bu konuya çözüm bulunması gerekiyor. Trafik düzenleme ve denetimi yerel yönetimlere bağlanmalı. Daha doğrusu inşaat dahil kentin planlanmasıyla ilgili karar verme yetkisi yerel yönetimlerde olmalı. Belediye olarak elimizden gelen tüm desteği vermeye hazırız.”