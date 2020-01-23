“Güvenli noktalar belirlenmeli”

Kadıköy Belediyesi’nin destek verdiği “Afetlere Hazırlık Eğitimleri” çatısı altında düzenlenen “Sallanmaya vakit yok” başlıklı seminerde Ahmet Demiroğlu, katılımcılarla önemli bilgiler paylaştı

Eylül ayında yaşanan 5.8’lik deprem olması beklenen İstanbul depremi için bir an önce vakit kaybetmeden harekete geçilmesi gerektiğini bir kez daha hatırlattı. Deprem öncesinde, anında ve sonrasında neler yapılmasının anlatıldığı çalışmaların hız kazanmasına neden oldu. Birçok mahallede olası afetlere karşı gönüllü oluşumlar kurulmaya ve bilgilendirme faaliyetleri yapılmaya başladı. Kozyatağı Mahalle Muhtarlığı da Kadıköy Belediyesi’nin desteği, Marmara Arama Kurtarma ve Araştırma Derneği’nin işbirliğiyle “Afetlere Hazırlık Eğitimleri” düzenliyor.

Kozyatağı Kültür Merkezi’nde 19 Ocak Pazar günü düzenlenen “Sallanmaya vakit yok” başlıklı seminerde Marmara Arama Kurtarma ve Araştırma Derneği Başkanı Ahmet Demiroğlu, yol gösterici bilgiler paylaştı. Bütün dünya ülkelerinde yaşanan, can ve mal kaybına neden olan doğal afetlerin birçok farklı nedenle ve şekilde gerçekleştiğini dile getiren Ahmet Demiroğlu, afetlerin tedbir ve önlem almaya ittiğini söyledi. Afet öncesi hazırlıkların yapılması gerektiğinin üzerinde duran dernek başkanı Ahmet Demiroğlu, hazırlıkları şöyle sıraladı: “Aile acil durum hazırlık planı. Yapısal olmayan tehlike ve risklerin azaltılması. Deprem tatbikatı. Enkaz altı yaşam torbası. Aile deprem çantası. Can ve mal güvenliğinin güvence altına alınması.”

“AYDINLATMA VE ŞARJLI LAMBA ÖNEMLİ”

Aile afet acil durum hazırlığında tüm aile bireylerinin katıldığı toplantının yapılması gerektiğine dikkat çeken Ahmet Demiroğlu, hazırlık planında evdeki güvenli yerlerin, çıkış noktalarının, su ve yiyeceğin, tesisatların kapatılmasının, buluşma noktalarının ve bölge dışı aranacak kişinin belirlenmesinin önemi üzerinde durdu. Devrilebilecek ve beyaz eşyaların yanından kesinlikle uzak durulması gerektiğine işaret eden Demiroğlu, “Koridor gibi çıkış yerlerinde engel oluşturabilecek eşyalar varsa kaldırılmalı. Aydınlatma ve şarjlı lambalar önemli. Deprem anı ile sonrasında ev içinde ve dışında tekrar biraraya gelebileceğimiz yerleri belirmeliyiz. Evde, okulda ve işyerinde zarar verebilecek eşyaların sabitlenmesi gerekiyor. Deprem anında evdeyseniz güvenli bölgede cenin pozisyonu, dışarıdaysanız ise çök, tutun ve kapan pozisyonu alınmalı. Evde yatak odası güvenli nokta olabilir. Mutfak güvenli nokta olamaz.”

“BİLGİ KARTI HAYATİ ÖNEM TAŞIYOR”

Enkaz altı yaşam torbasının önemine de işaret eden Ahmet Demiroğlu, bilgi aktarımına şöyle devam etti; “Torbanın içinde düdük, iş eldiveni, el feneri, toz maskesi, ilk yardım çantası, baret/ kask ile su ve yiyecek (kuruyemiş ve çikolata gibi) olmalı…” Demiroğlu, aile afet çantasında bulunması gerekenleri de şöyle sıraladı: “Su, yiyecek, düdük, el feneri, ilk yardım malzemeleri, mevsime göre giysi, pilli radyo, kişisel hijyen malzemeleri, önemli evraklar...” Acil durum bilgi kartının öneminin de altına çizen Demiroğlu, sözlerine şu bilgileri ekledi; “Kullandığınız ilaçların, kan grubunuzun ve hastalıklarınızın yazılı olduğu bu kart olası afet durumunda hem kendiniz hem de çocuğunuz için hayati önem taşıyor.”