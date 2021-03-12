Kampüslerinin taşınmasını istemeyen Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi öğrencileri Acıbadem’de biraraya geldi. Öğrenciler, “yenilenmiş binamızda eğitim almaya devam etmek istiyoruz” diyor

Geçtiğimiz günlerde, Marmara Üniversitesi’nin Acıbadem’de bulunan Güzel Sanatlar Fakültesi’nin Dragos yerleşkesine taşınacağı açıklanmıştı. Dekanlık yaptığı açıklamada söz konusu okul binasının depreme karşı dayanıksız olduğunu ve kısa zamanda binada güçlendirme çalışmalarının başlatılacağını belirtmişti. Ancak bina yenilendiğinde Güzel Sanatlar Fakültesi olarak hizmet vermeyecek, Sosyal Bilimler Meslek Yüksek Okulu olarak kullanılacak. Kararın açıklanmasından beri öğrencilerin tepkisi ve eylemi sürüyor. Geçtiğimiz hafta okulun önünde biraraya gelen öğrenciler, 11 Mart Perşembe günü bir kez daha eylem düzenledi.

“MAĞDUR OLDUK”

“GSF bizim kalacak”, “Kabul etmiyoruz vazgeçmiyoruz”, “Fakülteme dokunma” yazılı dövizler taşıyan öğrencilerin yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Acıbadem Yerleşkesi'nden Dragos Külliyesi'ne taşınma kararı, laik eğitim hakkımıza vurulan bir darbedir. 38 yıldır yerleşkemizde kurulan kültürümüz hiçe sayılarak; sanatın şehirden uzağa, ulaşılmaz bir noktaya taşınması istenmektedir. Halihazırda düzenini bu çevrede kuran öğrenciler, acele verilen kararla mağdur oldu."

Açıklamada, taşınma kararına karşı sunulan dilekçelerin sisteme geçirilme sürecinin bürokratik aksaklıklar bahane edilerek uzatıldığını ve dilekçe takibinin zorlaştığı vurgulandı.

“BURADA EĞİTİM ALMAK İSTİYORUZ”

Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi'nin Acıbadem Kampüsü'nde kalması gerektiğini ve Dragos Külliyesi'ne taşınmayı reddettiklerini belirten öğrenciler taleplerini şöyle sıraladı:

-Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi’nin bulunduğu yapının onarılmasını, tespit edilen hasarların iyileştirilmesi ile beraber yenilenmiş binamızda eğitim almaya devam etmek istiyoruz.

-Her bölümün kendi içinde belirlediği eksikliklerinin giderilmesini ve öğrencilere esnek çalışma saati imkanlarının sunulmasını talep ediyoruz. Bizler çalışmak ve üretmek istiyoruz. Bu nedenle su kesintisi, elektrik faturası veya ısıtma problemlerinin çözülmesini ve bunların Türkiye’nin yetişen sanatçılarının önüne bir engel olarak çıkmasını istemiyoruz.

-Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi öğrencileri olarak hepimiz bir bütünüz. Bizi doğrudan ilgilendiren konularda bilgi sahibi olma hakkımızın bulunduğunu, söz hakkına sahip olduğumuzu biliyor ve bu doğrultuda bizleri görmezden gelmemenizi, bizimle beraber hareket etmenizi talep ediyoruz.