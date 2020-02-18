Gezi’ye beraat!

Gezi davasında, tüm sanıkların beraatine karar verildi. Mahkeme heyeti ayrıca, tek tutuklu sanık Osman Kavala'nın da tahliye edilmesine hükmetti. Karar, salonda alkışlarla karşılandı

Mayıs 2013’te başlayan ve iki hafta süren Gezi Parkı protestolarıyla ilgili davanın sekizinci duruşması bugün Silivri’de görüldü.

Şimdiye kadar Silivri 30. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen en dolu salonda geçen karar duruşmasında, 840 gündür tutuklu olan iş insanı Osman Kavala ile sanıklar Mücella Yapıcı, Yiğit Aksakoğlu, Can Atalay, Tayfun Kahraman, Mine Özerdem, Hakan Altınay, Çiğdem Mater ve Yiğit Ali Ekmekçi salonda hazır bulundu.

Pek çok milletvekili ve siyaset insanının yanı sıra DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu ve Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı da duruşmaya katılanlar arasındaydı.

Duruşmanın ilk bölümünde mahkeme heyeti savunma makamının tüm taleplerini “kovuşturmaya bu aşamada katkısı olmayacağı gerekçesiyle” reddetti.

İkinci bölümde ise tutuklu tek sanık olan Osman Kavala ve diğer sanıklara, savunmaları için söz verildi.

“GEZİ YARGILANAMAZ”

Kavala, konuşmasında tahliyesini talep ederek “İddianamedeki hiçbir suç ve eylemle ilişki kurulamamış, delillere genel olarak bakıldığında suçlu olduğum iddia edilmektedir. Olaylara ve olgulara siyasi açıdan değil, tarafsız bir gözlemci gözüyle bakmaya davet ediyorum” dedi.

Kavala’nın konuşmasından sonra diğer sanıklara mütalaaya karşı söyleyecekleri sorulmaya başlandı.

Ali Hakan Altınay, “Avukatlarım 6 tane tanık, 7 tane belge istediler fakat mahkeme bunu reddettiği için nasıl savunma yapabileceğimi bilmiyorum” dedi ve savunması için süre istediğini söyledi.

Mücella Yapıcı, “Savunma yapmayacağını çünkü savunmasını zaten beraat ettiği mahkemede yaptığını” söyledi. “O günden bugüne hiçbir şey değişmediği” için o mahkemenin beraat kararını okudu. Yapıcı sözlerini, “Gezi toplumun yüz akıdır. Gezi yargılanamaz. Canlarını kaybetmiş gençlerimizin ve gözlerinin nuru gitmiş dostlarımın önünde saygıyla eğiliyorum” diye bitirince izleyici bölümünden bir alkış koptu.

Bunun üzerine mahkeme başkanı izleyicileri tekrarı halinde dışarı çıkaracağı şeklinde uyardı.

“GEZİ HALKTIR”

Sanık Mine Özerden, “Topyekün saçma bir kurgunun nesneleri olmaya devam ediyoruz” diye başlayarak Gezi davasıyla ilgili kişisel tarihçesini anlattı.

Can Atalay, “Ceza muhakemesi kanunuyla bir bağınız kalmadığı kanaatindeyim” diye başladığı savunmasında, “İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Gezi direnişini karalamaya ve uluslararası komplonun parçası olarak nitelendirmeye çalışıyor” dedi. Atalay, “Biz Gezi direnişinin öznesi ve nesnesiyiz, yine olsa yine yaparım” sözleriyle savunmasını tamamladı.

Tayfun Kahraman da mütalaanın tarafına altı gün önce tebliğ edildiğini belirtip, ek süre istedi.

Kahraman, “Bugün 16 kişi nezdinde yargılanıyor olabilir ama Gezi halktır. Ne kadar karalanmaya çalışılırsa çalışılsın Gezi temsili yeterince yerine getirilmeyenlerin sesidir. Belki aynı sesi yükselttiğimiz Kanal İstanbul için de yargılanacağız. Ne mutlu ki Gezi Parkı’nı deprem toplanma alanı ilan eden İBB Deprem ve Kentsel Dönüşüm’den sorumlu Daire Başkanı da oldum.” dedi.

İçişleri Bakanlığı, Hazine Bakanlığı vekilleri mütalaaya katıldıklarını ve cezalandırma talep ettiklerini ifade ettiler. Mahkeme başkanı da ek süre talebini reddettiğini açıkladı.

KAVALA TAHLİYE EDİLİYOR

Bugünkü karar duruşmasında tüm sanıkların beraatine karar verildi. Mahkeme heyeti ayrıca, tek tutuklu sanık Osman Kavala'nın da başka bir davadan cezası olmaması durumunda tahliye edilmesine hükmetti. Karar, salonda alkışlarla karşılandı.

Davada Osman Kavala, Mücella Yapıcı ve Yiğit Aksakoğlu hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis; Tayfun Kahraman, Ali Hakan Altınay, Mine Özerden, Can Atalay, Yiğit Al Ekmekçi için 15 yıldan 20 yıla kadar hapis cezası isteniyordu.

Mahkeme heyeti ayrıca yurtdışında bulunan sanıkların dosyasının ayrılmasına karar verdi. Firari sanıklar Can Dündar, Mehmet Ali Alabora, Ayşe Pınar Alabora, Gökçe Tüylüoğlu, Handan Meltem Arıkan, Hanzade Hikmet Germiyanoğlu ve İnanç Ekmekçi'nin dosyalarının ayrılmasını kararlaştıran mahkeme, bu sanıklar haklarındaki yakalama kararlarını kaldırdı.

Mahkeme, bu sanıklar hakkında ifadelerinin alınmasına yönelik yakalama kararı çıkardı.

Öte yandan Yapıcı karar sonrası ilk açıklamasında "Demek ki neymiş: Gezi yargılanamaz!" ifadesini kullandı.