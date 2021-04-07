Gençler “fırsat eşitliği yok” diyor

İBB İstanbul İstatistik Ofisi araştırmasına göre istihdamda ve eğitimde olmayan gençlerin yüzde 86.3’ü, bir tanıdığı yoksa iş bulmayacağına yüzde 79.3’ü, fırsat eşitliğinin olmadığına inanıyor

İstanbul Planlama Ajansı bünyesinde faaliyet gösteren İstanbul İstatistik Ofisi’nin, İstanbul’daki genç işsizliğin mevcut durumunu ortaya koymak amacıyla yürüttüğü “Ne Eğitimde Ne İstihdamda Olan Gençler Araştırması” yayınlandı. Araştırma kapsamında, eğitimde ve istihdamda olmadığını belirten, herhangi bir üniversitede örgün lisans eğitimi almamış, 18-24 yaş arası 407 genç ile görüşüldü.

Araştırmaya göre gençlerin yüzde 86,3’ü bir tanıdığı yoksa Türkiye’de iş bulmanın zor olduğunu; yüzde 52,4’ü, 20 yıl öncesine göre iş imkânlarının daha kötü olduğu bir dönemde yaşadığını düşünüyor.

Katılımcılara neden eğitim ve iş hayatında olmadıkları sorulduğunda, yüzde 79,3’u Türkiye’de fırsat eşitliğinin bulunmadığı için, yüzde 78,5’i önemli yerlerde tanıdıklarının olmadığı için yanıtını verdi.

YURT DIŞINDA ÇALIŞMAK İSTİYORLAR

Araştırmaya katılanların yüzde 75,5’i bir imkân verilse ve yurtdışında çalışma izni olsa yurtdışında çalışmak istediğini belirtti. Erkeklerde bu oran yüzde 85,3 olarak gözlenirken kadınlarda yüzde 62,1 olduğu görüldü. Gençlerde hane geliri düştükçe yurt dışında çalışma isteğinin arttığı tespit edildi. Gençlerin yüzde 65,6’sı çalışmak için Avrupa ülkelerini, yüzde 19,1’i ise Amerika ülkelerini tercih edeceğini belirtti.

Katılımcılara en çok hangi sektörde çalışmak istedikleri sorulduğunda yüzde 25,1’i iş bulduğu takdirde her sektörde çalışabileceğini; yüzde 16,7’si resmi kurumlarda, yüzde 15,5’i ise sağlık sektöründe çalışmak istediğini kaydetti.

Erkekler en fazla yüzde 16,9 oranla resmi kurumlar ve yüzde 15,6 oranla bilişim sektörlerinde çalışmayı tercih ederken kadınlar yüzde 24,3 oranla sağlık sektörü ve yüzde 18,9 oranla özel sektörde büro işlerinde çalışmak istediğini belirtti.

“Aylık en az ne kadar maaşa çalışmayı kabul edersiniz?” sorusunun da sorulduğu araştırmada verilen yanıtlar gençlerin aylık ortalama 3.033 TL'ye çalışmayı kabul ettiklerini gösterdi. Gençlerin yüzde 98.5'i 5 bin TL'den daha düşük bir ücret karşılığında çalışabileceğini söyledi. Bunun yanında asgari ücretten daha düşük bir ücret karşılığında çalışabileceğini söyleyen gençlerin oranı yüzde 10.2 oldu.

KADINLAR EĞİTİMDEN MAHRUM

Düzenli bir geliri olmayan gençlere sosyal yaşamda mahrum kaldığı durumlar sorulduğunda, gençlerin yüzde 19,8’i eğitim imkânlarından, yüzde 19,1’i kafe, restoran gibi sosyalleşme alanlarından, yüzde 13,4’ü ise kültürel aktivitelerden mahrum kaldığını belirtti.

Cinsiyete göre bakıldığında kadınların en fazla mahrum kaldığı alan yüzde 29,6 oranla eğitim imkânları olurken erkeklerde ise ilk sırada yüzde 18,7 oranla dışarıda arkadaşlar ile sosyalleşme ihtiyacı olduğu görüldü.