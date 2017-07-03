“GELECEĞİMİZ İÇİN YÜRÜYORUZ”

Gazete Kadıköy olarak ‘Adalet Yürüyüşü’nün 15. gününde yürüyenlere mikrofon uzattık. Toplumun farklı kesimlerinden yürüyüşe katılan çok sayıda kişi, haksızlıkların son bulmasını ve adaletin tesis edilmesini istiyor

Cumhuriyet Halk Partisi lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun önderliğinde başlatılan Adalet Yürüyüşü’nün, Kadıköylülerin kitlesel katılım gösterdiği 15. gününde katılımcılara mikrofon uzatıp, yürüyüşle ilgili düşüncelerini aldık. Toplumun farklı yaş gruplarından ve kesimlerinden yürüyüşe katılanların ortak görüşü; OHAL döneminde yoğunlaşan tutuklamaların, hapis cezalarının işten atılmaların son bulup, adaletin tesis edilmesi yönünde. Yürüyenlerin sıklıkla dile getirdiği bir diğer konuysa yürüyüş bittiğinde adalet mücadelesinin Maltepe’yle sonlanmayacağı ve sonlanmaması gerektiğini oldu.

“ÇOCUKLARIMIZ İÇİN ADALET”

Fikri Kurt: 72 yaşında ve Sakaryalıyım. Ankara’dan yola çıktığından beri Kemal beyi destekliyoruz ve onunla birlikte yürüyoruz. Bu ülkeye özgürlük, adalet, hukuk ve demokrasi gelinceye dek genel başkanımızla birlikte yürümeye devam edeceğiz. Çocuklarımız için durmuyorum, yürüyorum ve adalet arıyorum.

“ADALET HERKESE GEREK”

Neriman Fırtına: İki gün boyunca Kemal Kılıçaroğlu’nu ve adalet için yürüyen binlerce kişiyi Sakarya’da misafir edeceğiz. Kılıçdaroğlu için ‘atom karınca’ deniyor. Gerçekten de öyle. Başkanımız dimdik bir şekilde haklarımızı savunmak için yürüyor. Adalet herkese gerek. Sadece bu kortejde yürüyenlere değil. Hepimiz, elimizden geldiğince adalet kavramını savunmalıyız. Gücümüz yettiğince de yürüyüşe destek olmaya çalışıyoruz. Yürüyüş belki Türkiye’de çok yankı uyandıramadı ya da uyandırması istenmedi ama dünyada büyük yankı uyandırdı. Adalet Yürüyüşü tarihteki yerini alacaktır.

“ANLAMLI VE FAYDALI BİR YÜRÜYÜŞ”

Hasan Tatar: Yürüyüşe Ankara’dan katılıyorum. Engelliler Konfederasyonu Başkan Yardımcısıyım. Engelliler adına ‘adalet’ talebine bizler de omuz vermek istedik. Bu amaçla buradayız ve biz de yürüyoruz. Memlekette her alanda adaletsizlik yaygın. Gelirden tutun da toplumsal alanlara kadar adaletsizlik yayılmış durumda. Durum böyle olunca Kemal Kılıçdaroğlu’nun başlattığı Adalet Yürüyüşü’nü son derece anlamlı ve faydalı buluyoruz. Adalet talebi herkesindir. Toplumda engelliler de var ve bizler de adalet istiyoruz.

“YÜRÜMEKTEN ÇOK MUTLUYUM”

Lara Şenol: Yürüyüş, ülkemizdeki insanların adaleti bulması için gerekli olan bir şey. Annemle birlikte yürüyorum. Kalabalığın içinde yürürken kendimi güvende hissediyorum. Annem bana ‘yürüyebilir misin?’ diye sordu. 69 yaşında birisinin yürüdüğünü televizyonlardan görünce ben de yürüyebilirim dedim. 9 yaşındayım ve yürümekten çok mutluyum.

“EL BİRLİĞİYLE KURTARACAĞIZ”

Ferhat Topçu: Yürüyüşe, Merzifon’dan şehit aileleriyle birlikte katılıyoruz. 9 gündür de yürüyoruz. Bu ülkeye adalet gelinceye kadar yürüyüşümüze devam edeceğiz. İstanbul’a gelince de adalet arayışımız son bulmayacak. Burada yaşadıklarımızdan hangi birini anlatayım? Yolları kapatanları mı? Yoksa su vermeyenleri mi? Neler görmedik ki…Ülkeyi içine düştüğü bu durumdan el birliğiyle çıkaracağız. Adalet hepimize lazım.

“ZOR OLANI TERİMİZLE KAZANACAĞIZ”

Bergüzar Yıldız: 4 gündür çocuklarımla birlikte yürüyorum. Çünkü Umudumuz var ve adaleti tekrar getireceğiz. Bizden geçti artık ama çocuklarımız için adaleti arayacağız. Yürüyüşte çocuklarımın da payı olsun onlar da adalet için adım atmış olsunlar diye onlarla birlikte geldim. Çocuklarla birlikte yürümek zor ama adaleti kazanmak da kolay değil. Zor olan bu adaleti terimizle kazanacağız.

“HUKUK DEVLETİ İÇİN YÜRÜYORUM”

Esat Demirman: Yürüyüşe Kadıköy’den geliyorum. Burada olmaktan çok mutluyum. Adalet için hukuk devletinin korunması için buradayım. Eminim yeniden aydınlık günler doğacaktır. Yürüyüş tamamlandığında çok önemli bir şey başarılmış olacak. Türkiye’de ve tüm dünyada hukuk kavramlarının değerleri daha iyi anlaşılmış olacak.

“ÖZGÜR BİR TÜRKİYE İSTİYORUZ”

Kadriye Kurt: Torunlarımız için bütün çocuklarımızın geleceği için buradayız. Hakkın, hukukun olduğu özgür bir Türkiye istiyoruz. Çocuklarımızın, kısıtlanmadan istedikleri şekilde özgürce büyümesini istiyoruz. Bugün burada herkesin bir arada olduğunu, saygılı ve sevgi dolu olduğunu gördüm. Tam olarak böyle bir Türkiye’nin özlemini çekiyoruz.

“ADALET İÇİN YOLLARA DÜŞTÜK”

Erkin Taşlı: Yürüyüşe Kayseri’den katılıyorum ve 12 gündür adalet için yürüyorum. Hak, hukuk ve adalet aramak için yollara düştük. Gün geçtikçe de katılım artıyor. İlk günden bu yana adalet kortejine katılan çok sayıda oldu. Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu öncülüğündeki bu yürüyüş İstanbul’a vardığında milyonlarca kardeşimizle kucaklaşacak. İstanbul’da bu süreç bitmeyecek. Hak, hukuk ve adalet sağlanıncaya dek bu direniş sürecek.

“BU YOLA TAŞ KOYACAĞIZ”

Talat Büyük: Trabzon Sürmene’den katılıyorum. Ülkemizde her konuda meydana getirilen adaletsizlik için buradayız. Ormanlarımız, yaylalarımız yağmalanıyor. Hukuk yok adalet yok. Gazetecilerimiz, siyasilerimiz ve daha nice düşüncesini ifade eden insan bugün cezaevindeler. OHAL’İ bahane ederek iktidar, kendine aykırı olan, muhalif olan tüm kesimleri bastırmaya çalışıyor. Cumhuriyet’le hesaplaşılıyor. Atatürk’le hesaplaşılıyor. Tek adamlığa giden tüm yollar açılıyor. Ama biz bu yola taş koyacağız. Toplumumuzun tüm muhalif kesimleri, adaletsizliğe uğrayan tüm gruplar bu zorbalığa geçit vermemek için ellerinden ne geliyorsa yapmalılar.