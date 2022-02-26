Haftalık Bağımsız Gazete 26 Şubat 2022
Spor
olimpiyatlara damga vuran siyah yumruk
olimpiyatlara damga vuran siyah yumruk
Kültür Sanat
Aşkın en zor sınavı nedir?
Aşkın en zor sınavı nedir?
Kültür Sanat
“Kadınlar Şenlikte” festivali başlıyor
“Kadınlar Şenlikte” festivali başlıyor
Edebiyat hayatından hatırlamalar
Émile Ajar: Yalan- Roman
Émile Ajar: Yalan- Roman

Geçinemeyenlerden zamlar geri alınana kadar eyleme devam kararı

Yüksek zamlara karşı "Geçinemiyoruz" kampanyası başlatanlar, “Böyle gitmeyecek, değiştirmek için buluşuyoruz” başlıklı forumda buluştu. Forumda, zamları geri aldırana kadar eylemlere devam edilmesi kararı alındı

Geçinemeyenlerden zamlar geri alınana kadar eyleme devam kararı
Seyhan Kalkan Vayiç

Yüksek zamlara karşı iki ay önce Kadıköy'de “Geçinemiyoruz” kampanyası başlatıldı. Vatandaşlar “Geçinemiyoruz” diyerek elektiriğe, doğalgaza, gıdaya gelen fahiş zamlara karşı eylemler yaptı. Kampanya kapsamında esnaf yüksek gelen elektrik faturalarına karşı tepkisini fatura bedellerini camlarına asarak gösterdi. Yürütülen bu çalışmaları, 25 Şubat akşamı Kadıköy Belediyesi Evlendirme Dairesi'nde yapılan “Böyle gitmeyecek, değiştirmek için buluşuyoruz” başlıklı forum takip etti. 

EYLEMLER DEVAM ETMELİ”

Forumda zamlara karşı yapılabilecek çalışmalar masaya yatırıldı; fikir alışverişinde bulunuldu. Forumun sonunda çalışma önerileri sunuldu. Not alınan öneriler içerisinde şunlar yer aldı; zamlara ve yoksulluğa dair eylemler devam etmeli. Bu eylemler diğer mahallelerde de yapılmalı. Kadıköy başta olmak üzere İstanbul’da kiracıların yaşadığı sorunlar için kiracı hakları çalışma grubu oluşturulmalı. Geçtiğimiz haftalarda kadınların Tepe Nautilus AVM’de yaptığı eylem hatırlatıldı, kadın yoksulluğuna dikkat çekmek için bu eylemler devam etmeli. Gıda krizinin Türkiye’yi ve dünyayı beklediği için kooperatiflerin önemine değinildi. Kentte yaşayanların toprağa yeniden dönmesi teşvik edilmeli.”

Forum, Suavi'nin tükenme şarkısının zamlara uyarlanmış şeklinin katılımcılar ile birlikte söylenmesi ile son buldu.

Etiketler; #değiştirmek için buluşuyoruz” forumu #kadıköy belediyesi evlendirme dairesi #geçinemeyenler #Geçinemiyoruz kampanyası #“Böyle gitmeyecek
İlgili Galeriler
Kadıköy'de Plak Günleri
Kadıköy'de Plak Günleri
İlişkili Haberler
“Geçinemiyoruz” diyenler elektrik zamlarını protesto etti
“Geçinemiyoruz” diyenler elektrik zamlarını protesto etti
Yeldeğirmeni'nde "Geçinemiyoruz" eylemi
Yeldeğirmeni'nde "Geçinemiyoruz" eylemi
Zamlara karşı mum ve battaniyeyle protesto 
Zamlara karşı mum ve battaniyeyle protesto 
Kadıköy’de ‘geçinemiyoruz’ eylemi
Kadıköy’de ‘geçinemiyoruz’ eylemi
“Bu hesabı biz ödemeyeceğiz”
“Bu hesabı biz ödemeyeceğiz”
Öğrencilerin ortak sorunu: “GEÇİNEMİYORUZ”
Öğrencilerin ortak sorunu: “GEÇİNEMİYORUZ”
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.