Gazeteye yaz

Haftalık Bağımsız Gazete 02 Ağustos 2019
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Gazete Kadıköy'ün bin sayılık serüvenine dair duygu ve düşüncelerinizi bekliyoruz

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GazeteKadıköy

Kadıköylülerin gazetesi Gazete Kadıköy 1000. sayısı ile haftaya merhaba diyor.

Bin sayı boyunca kent, yaşam, sağlık, çevre, spor, kültür- sanat haberleriyle, özel röportajlar ve yazarlarımızla Kadıköy’ün gözü kulağı olmaya çalıştık.

Bin sayılık serüvenimizi Kadıköylülerden duymak için gazetemizin bir sayfasını okurlarımızın görüşlerine açıyoruz.

Okur seçkimiz için 6 Ağustos’a kadar Gazete Kadıköy’le bir fotoğrafınızı ve 280 karakteri geçmeyen düşüncelerinizi gazetekadikoy@gmail.com adresine bekliyoruz

Etiketler; #gazete kadıköy
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