Gazeteye yaz

Gazete Kadıköy'ün bin sayılık serüvenine dair duygu ve düşüncelerinizi bekliyoruz

Kadıköylülerin gazetesi Gazete Kadıköy 1000. sayısı ile haftaya merhaba diyor.

Bin sayı boyunca kent, yaşam, sağlık, çevre, spor, kültür- sanat haberleriyle, özel röportajlar ve yazarlarımızla Kadıköy’ün gözü kulağı olmaya çalıştık.

Bin sayılık serüvenimizi Kadıköylülerden duymak için gazetemizin bir sayfasını okurlarımızın görüşlerine açıyoruz.

Okur seçkimiz için 6 Ağustos’a kadar Gazete Kadıköy’le bir fotoğrafınızı ve 280 karakteri geçmeyen düşüncelerinizi gazetekadikoy@gmail.com adresine bekliyoruz