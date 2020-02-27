“Gazetecilik plazalara hapsoldu”

“Medya Söyleşileri” etkinliğinde konuşan gazeteci İsmail Küçükkaya, “Gazeteciliğin plazalara hapsolduğu, halktan uzaklaştıkları bir dönemde biz halkla birlikteyiz” dedi

Simge KANSU

TGC (Türkiye Gazeteciler Cemiyeti) ve Kadıköy Belediyesi’nin ortaklaşa düzenlediği “Medya Söyleşileri” etkinliğinin ikincisi olan “Televizyon Haberciliğine Yeni Bir Soluk” söyleşisi 22 Şubat Cumartesi günü Kadıköy Belediyesi Caddebostan Kültür Merkezi’nde gerçekleşti. FOX TV Genel Yayın yönetmeni Doğan Şentürk ve Çalar Saat Programı Sunucusu İsmail Küçükkaya’nın konuşmacı olarak katıldığı söyleşinin moderatörlüğünü TGC Genel Sekreteri Sibel Güneş yaptı. Toplantıya Kadıköylülerle birlikte TGC üyeleri ve Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı da katıldı.

Ülkemizdeki medya, akademi, yargı ve siyasetin‘korku’ iklimi üzerine kurulduğunu dile getiren FOX TV Genel Yayın yönetmeni Doğan Şentürk, “Aklı başında ve mücadeleci gazetecilerin motive olabilecekleri tek şey Mustafa Kemal Atatürk’ün çağdaş, seküler, laik Cumhuriyetini devam ettirme mücadelesidir. Son yerel seçimlere baktığımızda İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ni Ekrem İmamoğlu’nun kazandığını görüyoruz. Cumhur İttifakı’ndan gelen en az yüzde 12’lik bir oy var. İnsanlar güven ve vicdan mekanizmalarını devreye soktu.” ifadelerini kullandı. Bağımsız habercilik yapmanın koşulunun ekonomik bağımsızlık olduğunu vurgulayan Şentürk, “Haberi saklamak gazetecilikte namussuzluktur. Bu, insanların anayasal hakkını gasp etmektir. İnsanların hangi kanalı izleyeceğine, hangi kanalı izlemeyeceğine siyasiler karar veremez.” şeklinde konuştu.

“TEK GELİRİMİZ REKLAM”

Gazete ve televizyon sahiplerinin amaçlarının ne olması gerektiğine değinen Doğan Şentürk, “FOX TV’nin tek gelir kaynağı reklam. Yani bizim bir numaralı hedefimiz sizleri memnun etmek. Fakat bu bütün yayın kuruluşları için geçerli değil. İstanbul Büyükşehir Belediyesi el değiştirdikten sonra birçok gazete kapandı. Bizim paralarımız ve vergilerimiz, fantezi dünyalarını bize haber olarak sunsunlar diye bunlara gidiyordu.” ifadelerini kullandı.

FOX TV serüveninin nasıl başladığını anlatan Çalar Saat Programı Sunucusu İsmail Küçükkaya ise, “Haber saklamak gazetecinin kendi mesleğine, halkına ve ülkesine karşı yaptığı en büyük ihanettir. Halk gerçekleri istiyor, bağımsız ve tarafsız gazetecilerin özgürce yorum yaptığı bir yayıncılık istiyor.” dedi ve sözlerine mesleğinin getirdiği zorluklardan bahsederek devam etti. Yaşam biçimini tamamen değiştirdiğini ve akşamları 21.00’de uyuyup sabahları 04.00’te uyandığını dile getiren Küçükkaya, “Her gün 3 saat yayın yapıyorum. Türkiye’de Sayın Cumhurbaşkanımızdan daha fazla televizyona çıkan tek adam benim” dedi.

“MEDYA ŞİRKETLERİ BAĞIMSIZ OLMALI”

Medya şirketlerinin bağımsız olması gerektiğini vurgulayan İsmail Küçükkaya, “Medya şirketlerinin başka işi olmamalı. Medya şirketlerinin başka işleri olursa iktidara gidip teşvik, vergi ve ihale isterler. O zaman da ortada bağımsızlık kalmaz.” diye konuştu. FOX TV muhabirlerinin köylerde, tarlalarda ve fabrikalarda olduğunu dile getiren Küçükkaya, “Gazeteciliğin plazalara hapsolduğu, halktan uzaklaştıkları bir dönemde biz halkla birlikteyiz.” dedi.

Kadıköylülerin yoğun ilgi gösterdiği etkinlik, katılımcılarla yapılan soru cevap bölümüyle son buldu.