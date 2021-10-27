Fikirtepe’de evler tahliye edildi

Fikirtepe sakinleri için verilen 150 günlük tahliye süresi sona erdi ve tam kapsamlı yıkım çalışmaları için hazırlıklar tamamlandı. Yeni konutların iki yıl içinde tamamlanması planlanıyor

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, 10 yıl önce kentsel dönüşüm çalışmalarının başlatıldığı ama dönüşümün tıkanma noktasına geldiği Fikirtepe için geçtiğimiz yıl yeni bir plan hazırlamıştı. Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, 2020 yılının Kasım ayında düzenlenen toplantıda müteahhitlerin yarım bıraktığı projelerin Emlak Konut GYO eliyle tamamlanacağını açıklamıştı. Yeni Fikirtepe Projesi adıyla yeniden başlatılan çalışmalar kapsamında imar planları da duyurulmuştu. Projenin başlaması için eski evlerin yıkılması ve inşaat çalışmalarının da başlaması gerekiyordu. Fikirtepe'de yürütülen kentsel dönüşüm projesinde tahliye amacıyla vatandaşlara tanınan 150 artı 15 günlük kanuni süre geçtiğimiz hafta itibariyle sona erdi.

NE ZAMAN TESLİM EDİLECEK?

Bölgede incelemelerde bulunan Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Alt Yapı ve Kentsel Dönüşüm Hizmetleri Genel Müdürü Vedad Gürgen, çalışmalar hakkında açıklama yaptı. Projelerin iki sene içerisinde tamamlanacağını belirten Gürgen, "Burada yıllardan beri sürüncemede kalmış birçok proje vardı. Projede hak sahibi olan vatandaşlar bakanlığımıza gelerek projenin bizler tarafından yürütülmesi yönünde taleplerde bulunuyordu. Gerçekleştirilen görüşmeler sonrası projenin 22 adasının bakanlık eliyle yapılmasına karar verildi. Kararın hemen ardından tahliye sürecine dair planlamalar yaptık ve süreci başlattık. Tahliye işlemleri için vatandaşlara ilaveten süreler de verdik. Bu zaman dilimini 150 güne kadar çıkarttık. Tahliye sürecinde kapı kapı gezerek vatandaşların ulaşım, lojistik ve barınma gibi sorunları olup olmadığını ve olanlara ise çözümler ürettik." diye konuştu.

“Burada elektrik, su ve gaz hizmetlerini kestikten sonra güvenli bir şekilde çalışmalara başlayacağız.” diyen Gürgen, “Ne kadar hızlı başlarsak o kadar kısa sürede konutlar yükselir. Biz Fikirtepe'de planlamalara başlıyoruz. İki sene içerisinde de Emlak Konut marifetiyle projelerimiz bitecek ve anahtarlar teslim edilecek. Bütün çabalarımızın da gayreti vatandaşlara söz verdiğimiz tarihte yapıları tamamlamak." dedi.

SÜREÇ NASIL İLERLEYECEK?

Bakanlık tarafından hazırlanan “Fikirtepe Kentsel Dönüşüm Projesi 25 soru 25 cevap” broşüründe dönüşüm hakkında merak edilen soruların cevapları paylaşılmıştı. Paylaşılan bilgilere göre, Fikirtepe ve Çevresi Riskli Alanı İmar Planları üç etap halinde hazırlanıp onaylandı. Proje, Yumurtacı Abdi Bey Caddesi ile Mandıra Caddesi içerisinde kalan bölgedeki yapı adalarında yürütülecek. İlk aşamada henüz tahliye ve yıkımın yapılmadığı alanların boşaltılıp yıkılması, ikinci aşamada yerinde dönüşüm esası ile depreme güvenli evlerin tamamlanması, üçüncü aşamada ise bağımsız birimlerin hak sahiplerine dağıtımı hedefleniyor. Kentsel dönüşüm süreçleri devam etmeyen ve tamamlanmayan parsellerin sahibi hak sahibi sayılacak. Hak sahipleri ile yapılacak paylaşım oranı yüzde 50 olarak belirlendi.

DEVLET GÜVENCESİ VERİLDİ

6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun gereğince daha önce yapılan sözleşmeler feshedildi. Mahalle sakinlerinin tapuları da hazineye devredildi. Bakanlık uzun süredir merak konusu olan bu konuya da açıklık getirdi. Fikirtepeliler ile bakanlık arasında yeni bir sözleşme yapılmayacak, süreç resen gerçekleşecek. Broşürde mülkiyet haklarının devlet güvencesi altında olduğu vurgulanırken, hak sahiplerinin herhangi bir zarara uğramayacağı ve tüm işlemlerin hak sahiplerinin devir öncesi tapuları üzerinden gerçekleştirileceği belirtildi.

1500 TL KİRA YARDIMI

Bakanlık, hak sahiplerine yıkım tarihinden başlamak üzere 48 ayı geçmemek üzere konut teslimleri yapılana kadar kira yardımı yapılacağını açıkladı. Buna göre, İstanbul’da dönüşüm projeleri için belirlenen aylık kira yardımı 1.150 TL iken bu Fikirtepe için 1.500 TL olarak gerçekleşecek. Kira için başvurular Fikirtepe’de bulunan irtibat ofisleri aracılığı ile yapılacak ve her bir ev için ayrı ayrı kira desteği alınabilecek. Daha önceden kentsel dönüşüm kapsamında yıkımı gerçekleştirilen bağımsız birimler de kira yardımı alabilecek.