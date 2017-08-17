Fikirtepe'de nihayet bir beton santrali kapatıldı

Fikirtepe’de hava kirliliğin artmasına neden olan beton santrallerinden biri Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’nün kararıyla kapatıldı. Fikirtepeliler bölgede faaliyet gösteren diğer beton şantiyelerinin de üretim yapmamasını istiyor

Kadıköy Belediyesi’nin geçtiğimiz ay yayınladığı hava ölçüm raporuna göre, Fikirtepe’deki hava kalitesinin düşük olduğu ve bölge sakinlerinin ciddi sağlık sorunlarıyla karşı karşıya kaldığı ortaya çıkmıştı. Hava kalitesinin düşük olması hem yoğun bir şekilde devam eden kentsel dönüşümden hem de mahallede faaliyet gösteren 7 adet beton şantiyesinin üretiminden kaynaklanıyor. Uzun zamandır bu sorunla baş başa kalan mahalleli geçtiğimiz haftalarda Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’ne giderek şikâyetlerini iletmişti. Ancak kısa zamanda çözüme ulaşamayan Fikirtepeliler en sonunda yolu trafiğe kapatarak beton mikserlerin geçişine engel olmuştu.

GEÇ DE OLSA KAPATILDI

Fikirtepelilerin haklı talebine ise nihayet yanıt geldi. Şantiye sahası yerleşim alanlarının içinde bulunan ve sözleşmesi gereği Fikirtepe’deki inşaatlara beton satışı yapması gereken ancak Kadıköy’ün birçok noktasına satış yaptığı iddia edilen beton santrali kapatıldı.

Çevre ve Şehircilik il Müdürlüğünün Kadıköy Kaymakamlığına ilettiği yazıda; “Söz konusu tesiste yapılan denetimde; beton santralinin girişinde beton bariyerlerinin mevcut olmadığı, santrale kamyon transmikser giriş çıkışlarının olduğu ve santralin çalıştığı tespit edilmiştir. Bu bağlamda ivedilikle adı geçen tesise ait tüm mekanik bağlantıların mühürlenmesi, faaliyet gösteremez hale getirilmesine karar verilmiştir” ifadelerine yer verildi.

“DÖNÜŞÜM BİR AN ÖNCE TAMAMLANMALI”

Mahalle halkı ise karardan memnun. Hem yoğun tozdan hem de mahalle aralarında çalışan beton mikserlerden rahatsız olan Fikirtepeliler, diğer santraller için de kapatılma kararı verilmesini talep ediyor. Mahalle halkı yaklaşık 7 yıldır devam eden kentsel dönüşüm sürecinin de çok hızlı bir şekilde tamamlanmasından yana. Daha güvenlikli bölgelere tahliye edilmek istediklerini ifade eden vatandaşlar, çocuklarının sağlıklı ortamda büyümesini istiyor.