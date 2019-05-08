Haftalık Bağımsız Gazete 08 Mayıs 2019
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Fenerbahçe’de imza kampanyası

Fenerbahçe mahallesi sakinleri mahalleye postane açılması için imza kampanyası başlattı

Fenerbahçe’de imza kampanyası
GazeteKadıköy

Fenerbahçe mahallesi sakinleri mahalleye postane açılması için imza kampanyası başlattı. Fenerbahçe Mahallesinde bulunan postane, hizmet verdiği binanın kentsel dönüşüme girmesi nedeniyle kapanmıştı.  Fenerbahçe Muhtarlığı, mahalle sakinlerinin isteği üzerine postanenin tekrar açılması için imza kampanyası başlattı. Mahalleye yeniden postane açılmasının talep edildiği imza kampanyası kısa sürede ilgi gördü.

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