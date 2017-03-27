Feminist Bisiklet “Hayır” için pedalladı

Feminist Bisiklet, erkek şiddetine “Hayır” demek için bisikletleriyle yollara düştü. Yoğurtçu Parkı’nda bir araya gelen kadınlar rengârenk bisikletleriyle pedal çevirdi

İlk defa 2013 yılında bir araya gelen Feminist Bisiklet, 16 Nisan’da yapılacak olan referandum öncesinde “Erkek şiddetine hayır” diyerek pedal çevirdi. 26 Mart Pazar günü Yoğurtçu Parkı’nda bir araya gelen kadınlar hep birlikte şarkılar söyleyip, “Hayır, hayır demektir”, “Erkek şiddetine hayır” dediler.

50 kadının katıldığı bisiklet sürüşü, Yoğurtçu Parkı’nda başlayarak Caddebostan Sahil’e kadar devam etti. Bağdat Caddesi’nde bisiklet sürmeye devam eden kadınlar, Yoğurtçu Parkı’na dönerek sürüşü tamamladı.

“PEDALLAMAK POLİTİKTİR”

Feminist Bisiklet’ten Selin Top, Yoğurtçu Parkı’nın tarihiyle de özel bir kamusal alan olduğunu ve 12 Eylül sonrası kadınların kitlesel olarak sokağa çıktığı, miting yaptığı bir mekân olduğunu belirterek, “Bugün de kadın cinayetlerine, trans cinayetlerine, savaşa, başkanlık sistemine, özgürlüklerimizin kısıtlanmasına, KHK’lara, homofobiye, tacize tecavüze hayır, ‘hayır, hayır demektir’ diyerek ve şarkılarımızla pedalladık” dedi.

Geçmişten bu yana bisiklet sürmenin erkeklere özgü bir eylem olarak algılandığını söyleyen Selin Top, “Bizler ‘pedallamak politiktir’ diyoruz. Bisiklet cinsiyetlendirilmiş bir araç. Kadınların kullanımı daima ‘uygunsuz’ görülüyor. Engellenmeye çalışılıyor. Günümüzde dahi İran’da fetvalar ile önlenmeye çalışılıyor. Ülkemizde de bedenimiz üzerine sürekli söz söyleme cüreti gösteren kesimler için ayıplanacak bir performans olabiliyor. Bisiklet doğa katliamlarının, çevreye zarar vermenin sıradanlaştığı, trafik ve araç sorununun kentleri yaşanmaz hale getirdiği, bugünlerde özgürleştirici bir ulaşım aracı. Ancak bisiklet yollarının eksikliği, bisiklet kullanım kültürünün zayıf kalması sebebiyle bisiklet kullanımı zorlaşıyor. Kadınlar ve translar olarak bisiklet kullanımında yollarda yok sayılma ve taciz sorunları ile karşılaşıyoruz. Buna cevabımız direniş ve isyanımızla sokakları doldurmak olacak” diye konuştu.

“HAYIR” İÇİN DANS ETTİLER

“Hayır” kampanyasının devam ettiği Kadıköy renkli etkinliklere sahne olmaya devam ediyor. Eminönü İskelesi önünde kurulan Hayır standının önünde 25 Mart Cumartesi günü dans ve müzik etkinliği düzenlendi. Bir grup sanatçı dans performansı sergiledi.