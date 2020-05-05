Faturalar askıda!

İBB, faturalarını ödemekte zorlanan İstanbullular için “Askıda Fatura” dönemi başlattı. Bi'Komşu web sitesi sayesinde de ihtiyacı olanların faturaları ödeniyor

Karantina süreci nedeniyle maddi zorluk yaşayanlar için oluşturulan dayanışma ağlarına her gün bir yenisi ekleniyor.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, ekonomik krizden ötürü su ve doğalgaz faturalarını ödemekte zorlanan İstanbullular için #AskıdaFatura dönemi başlatıyor. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, küresel salgının sadece sağlık sorunlarını değil beraberinde ciddi ekonomik sorunları da getirdiğine işaret etti. İmamoğlu, İstanbul'da hayatını günlük gelirle kazanan milyonlarca insanın neredeyse 2 aydır çalışamadığını anımsatarak, “Vatandaşların gelir kaybı nedeniyle ödenemeyen faturaları da var. Belediyemiz olarak bu zor günlerde ihtiyaç sahibi ailelerle dayanışmayı arttırmak adına yeni bir adım daha atıyoruz. Mübarek Ramazan ayında ihtiyaç sahibi olduğu kanıtlanmış ailelerin su ya da doğalgaz faturasını ödemek isteyen hayırsever vatandaşlarımızı kampanyamıza güçlü bir desteğe yürekten davet ediyoruz. Su ya da gaz faturasını ödeyemediği için gelecek günleri kendine dert eden vatandaşlarımıza hep birlikte sahip çıkalım, bu zor günlerde kimseyi geride bırakmayalım” çağrısı yaptı.

askidafatura.ibb.gov.tr

GÖNÜLLÜLERDEN KOMŞULUK UYGULAMASI

Aylık sabit giderlerinin faturalarını ödemekte zorlanan ihtiyaç sahipleriyle, bu ihtiyaçları onlar adına gidermek isteyen yardımseverleri biraraya getiren diğer bir platform da “Bi'Komşu” oldu. İzmir’de yolları kesişen, girişimcilik konusunda farklı alanlarda çalışmalar yapan 6 kişilik arkadaş grubu (Aykut Hocaoğlu, Berkhan Ağar, Emrecan Durmaz, Ezgi Ezdar Onur, Hasret Kipel ve Işıl Zorlu) şu açıklamayı yaptı:

“Ülkemizin ve dünyanın daha önce şahit olmadığı ve görüyoruz ki hazır da olmadığı bir boyutta kriz yaşıyoruz. Bu krizden ya dayanışmayla hep birlikte çıkacağız ya da hep beraber büyük kayıplar vereceğiz. Bunun bilinciyle biz de insanların hayatına dokunabilecek, hayatlarına bir nebze olsun can suyu olabilecek bir katkı nasıl sunabiliriz diye düşündük ve Bi'Komşu’yla karşınıza çıktık.”

“Komşuluk kültürünün unutulmaya yüz tuttuğu bugünlerde, bizler bu duygudan ve bağdan yola çıkarak, ihtiyaç sahibi insanları kendisine mümkün olan en yakın kişilerle buluşturup, ihtiyaçlarının giderilebileceği bir yapı kurmayı hayal ediyoruz.” ifadelerini kullanan ekip, “Komşusu açken tok yatan bizden değildir deyişi yüzyıllardır bu coğrafyada yankılanır. Biz de hem bu kültürün devamını sağlamak hem de böylesi zor günlerde insanların hayatında ufak da olsa bir mutluluk sebebi olabilmek için bu platformu kurduk.” açıklamasını yapıyor.

Bi'Komşu sisteminde, yapılan yardımların doğru yere ulaşıp ulaşmadığı ile ilgili herhangi bir soru işaretine yer vermemek için herhangi bir ödeme altyapısı kurulmamış. Destek talep edenle, destek olmak isteyen kişi doğrudan eşleştiriliyor.

https://bikomsu.com/



