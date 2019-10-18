Eylülde 37 kadın öldürüldü

Erkekler, eylül ayında en az 37 kadını öldürdü, öldürülen kadınlardan üçü göçmendi. 71 kadına şiddet uygulayan erkekler, en az üç kadına da tecavüz etti

Bağımsız İletişim Ağı bianet’in yerel ve ulusal gazetelerden, haber sitelerinden ve ajanslardan derlediği haberlere göre; erkekler, eylül ayında en az 37 kadını ve kadınların yanlarında bulunan yedi erkeği öldürdü. Erkeklerin öldürdüğü üç kadın göçmendi.

Eylülde 15 kadın şüpheli bir şekilde yaşamını kaybetti. Erkekler, en az dört kadını da öldürmeye teşebbüs etti. Yedi kadının ölümü basına “şüpheli intihar” olarak yansıdı. Şüpheli intiharlardan biri, Özbekistan’lı ev işçisiydi. Ev işçisinin sigortasız çalıştırıldığı açığa çıktı.

Erkekler eylülde en az beş kadını öldürmekle tehdit etti, iki kadını intihara sürükledi.

Eylülde en az 71 kadına şiddet uygulandı. En az üç kadına tecavüz eden erkekler; 33 kadını da seks işçiliğine zorladı, en az 26 çocuğa cinsel istismarda bulundu, 13 kadını da taciz etti.

2018’in ilk dokuz ayında 183 kadın öldürülmüştü. 2019’un ilk dokuz ayında ise bu sayıda büyük bir artış görüldü; erkekler geçtiğimiz dokuz ayda en az 261 kadını öldürdü, 40 kadına da tecavüz etti. Geçtiğimiz ay 37 kadını katleden erkekler, geçen yıl eylül ayında 23 kadını öldürmüştü. Raporun ayrıntılarına ulaşmak için: https://bianet.org/kadin/toplumsal-cinsiyet/214001-erkekler-eylul-de-37-kadini-oldurdu

İNTİHARI DENEME ORANI İKİ KATINA ÇIKTI

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’nın raporu da çarpıcı veriler içeriyor:

* Ülke genelinde yaşamının herhangi bir döneminde eşi veya eski eşi tarafından fiziksel şiddete maruz bırakılan kadınların oranı %39.4

* Yaşamının herhangi bir döneminde cinsel şiddete maruz kalan kadınların oranı %15.2

* Yaşamın herhangi bir döneminde fiziksel veya cinsel şiddetin birlikte yaşanma yüzdesi 41,6

* Kentte fiziksel şiddet oranı %39 iken kırsalda %43

* Yaşadıkları fiziksel şiddet sonucunda yaralanan kadınları oranı %25

* Yaşadıkları şiddeti kimseye anlatamayan kadınların oranı %48.6

* Şiddet yaşayan kadınların sağlık sorunları yaşama, intihar etmeyi düşünme ya da deneme olasılıkları en az iki kat artmakta.

* Her 10 kadından 1’i gebeliği sırasında fiziksel şiddete maruz kaldıklarını söylemekte

* Cinsel şiddet birçok durumda fiziksel şiddet ile birlikte yaşanmakta olup kadınların %41’i fiziksel veya cinsel şiddete maruz kaldıklarını söylemekte

* Evlenmiş kadınların hayatındaki en yaygın şiddet eşlerinden gördükleri şiddet olarak raporlarda görülmekte

* Kadınların %7’si, 14 yaşından önce cinsel istismar yaşadıklarını belirtmektedirler.

KADININ İNSAN HAKLARI PROGRAMI

Kadıköy Belediyesi Rasimpaşa Sosyal Hizmet Merkezi’nde kadınları güçlendirmeye yönelik atölyeler yapılıyor. Kadının İnsan Hakları Eğitim Programı da yakında başlayacak. Kadınların ulusal ve uluslararası düzeyde yazılı ve sözlü yasal haklarını öğrenip bilinçlenmesini amaçlayan Kadının İnsan Hakları Eğitim Programı (KİHEP), katılımcıların cinsiyet ayrımcılığı ve kadının insan hakları ihlalleri konusunda bilinçlenmelerini sağlamayı amaçlıyor. Haftada bir olmak üzere, toplam 16 grup çalışmasından oluşan Kadının İnsan Hakları Eğitim Programı (KİHEP) kadının insan hakları, Anayasal, ekonomik, medeni, doğurganlık ve cinsel haklar, kadına yönelik şiddetle mücadele, iletişim, toplumsal cinsiyet, kadın ve siyaset, kadın hareketi ve kadın örgütlenmesi gibi başlıkları içeriyor.

Rasimpaşa Sosyal Hizmet Merkezi’nde ayrıca Kadın Sağlığı Eğitim Programı, Flört Şiddeti Farkındalık Atölyesi ve Okuma Kulübü de var.

Tel: 0216 3491189 – 0216 4182175 – 0530 1531615

KAHRAMANIM SENSİN PROJESİ

Kişisel gelişim ve iletişim danışmanlığı merkezi Kimimila ile Ataşehir Belediyesi ve Ataşehir Kent Konseyi’nin işbirliğiyle Kahramanım Benim Projesi hayata geçirilecek.

Proje, kadın ve çocukların özgüven kazanıp hayata sımsıkı tutunmalarına destek olacak atölyeler, seminerler ve çalışmalardan oluşuyor. Temel ilkyardım eğitimi, şiddetsiz iletişim, logoterapi, sanat terapisi, yaşam koçluğu, mindfulness, yoga, drama, dans gibi alanlarda gerçekleştirilecek etkinliklerle katılımcılar kendini ve kapasitesini keşfedecek. Çalışmalar, alanında uzman gönüllülerle gerçekleştirilecek.