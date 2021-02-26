Esnaf normalleşme için gün sayıyor

Salgın sebebiyle aylardır müşteri kabul edemeyen Kadıköy esnafı “kademeli normalleşme” açıklamalarıyla birlikte umudu mart ayına bağladı

Korona virüsü salgını nedeniyle zor günler geçiren restoran ve kafeler uzun bir süredir yalnızca paket servis ve gel-al hizmeti verebiliyor. Aylardır içeri müşteri kabul edemeyen kafe ve restoran sahipleri sık sık sektörün zor durumda olduğunu dile getiriyor. Özellikle giderlerin ağır olduğuna dikkat çeken Kadıköy esnafı yapılan kira yardımlarının sektöre destek olmadığını vurguluyor. Sağlık Bakanlığı da vaka sayılarının azaldığı illerde tedbirlerin gevşetilerek kafe ve restoranların açılabileceği bir formül üzerinde çalışıyor. Bu nedenle 1 Mart'tan itibaren bu kriterlere uyan illerde yasakların kaldırılması planlanıyor. Peki Kadıköy esnafı “kademeli normalleşme” süreci hakkında ne düşünüyor?

“DAYANMA GÜCÜMÜZÜN SONUNA GELDİK”

Kadıköy’de beş yıldır esnaf olan Vodna Coffee işletmecilerinden İsmail Öztürk kendileri için zor ve uzun bir süreç olduğunu söyleyerek şöyle devam ediyor: “İlk getirilen normalleşme sürecinde biraz kendimizi toparlama fırsatı bulduk. Her şey tam yoluna giriyor derken ikinci bir kapanma şoku yaşadık. Kadromuzu bozmamak için işletmemizi hep açık tutmaya çalıştık ancak artık dayanma gücümüzün sonuna geldik. Kafe ve restoranları açık tutabilmek için kesin bir çözüm getirilmelidir. Hem maddi hem de manevi açıdan çok yıprandık. Ayrıca esnafa destek olmak amacıyla yapılan yardımların yetersiz olduğunu düşünüyorum. Çünkü bir işçinin asgari maaşı, SSK ücreti derken giderler ağırlaşıyor. Bu giderler verilen 1000 TL ile telafi edilemez. Tek isteğimiz açıldıktan sonra kurallara uygun bir şekilde çalışmaya stabil devam edebilmektir.”

“HIZLI BİR ÇÖZÜM GETİRİLMELİ”

Paket servis ile birlikte işlerin yarı yarıya düştüğünü söyleyen Kadıköy Uzun Çayır Pilavcısı Evliya Geçir ise “Şimdilik tek umudumuz mart ayında normalleşme süreciyle birlikte işlerin biraz daha iyi olmasıdır. Kadıköy’de birçok esnaf kepenk kapatmış durumda eğer hızlı bir çözüm getirilmezse kafe ve restoranların birçoğu batabilir. İşletme sahiplerinin yanı sıra birçok komi ve garson da işsiz kaldı.” diyor ve şöyle devam ediyor: “Yeni normal sürecinde kafe ve restoranların büyüklüğüne göre masa-sandalye sınırlandırılması mutlaka olmalıdır. Ayrıca her işletme kapasitesi kadar müşteri kabul eder, hijyen kurallarına uyarsa sorunun çözüleceğine inanıyorum.”

“TÜM ESNAF KAN AĞLIYOR”

Kadıköy’de uzun bir süredir fast food işiyle uğraşan Şato Burger işletmecilerinden Ekrem Dişkaya, 35 yıllık esnaflık hayatında ilk defa bu kadar uzun süreli bir gelir kaybı yaşadığını vurguluyor. Dişkaya şöyle devam ediyor: “Restoran, kafe ve büfelerin uzun süre çalışabilmesi için tek kuralın hijyen olduğunu düşünüyorum. Kapalı kaldığımız zamanlar neredeyse hiç iş yapamadık. Paket servis dükkân kirasını çıkartmaya yetiyor ama ev geçimini yapamıyoruz. Korona virüsü kısıtlamalarının başladığı günden itibaren tüm esnaf kan ağlıyor. Mart ayında normalleşme sürecinin başlaması bizim için bayram olur. Ayrıca işletmeleri bir açıp bir kapatmak insanlarda tedirginlik yaratıyor. Bu sebepten açıldıktan sonra sınırlı sayıda müşteri kabul edilerek çalışmaya devam edilmelidir.

“Kademeli normalleşme” sürecinde tüm illerde işletmelerin mart ayında faaliyete geçebilmesi için birtakım kriterler dikkate alınacak. O kriterler kısaca şöyle;

- İllerdeki 7-14 günlük vaka sayıları

- Testte pozitiflik oranları

- Yoğun bakım doluluk kapasiteleri ve servislere yeni hasta yatış durumu

- İllerdeki aşılama durumu