Tarihi Erenköy Kız Lisesi yıkıldı. Öğrenciler bu yılki eğitimlerine İstanbul Kadıköy Lisesi ve Mehmet Sait Aydoslu İşitme Engelliler Ortaokulu’nda devam edecek

İstanbul Valiliği bünyesinde İstanbul Proje Koordinasyon Birimi (İPKB) İstanbul Sismik Riskin Azaltılması ve Acil Durum Hazırlık Projesi (İSMEP) kapsamında İstanbul'da deprem riski taşıyan okulların yıkımına başlandı. 1911 yılında hizmet vermeye başlayan Erenköy Kız Lisesi de bu kapsamda yıkıldı. Yeni inşa edilecek Erenköy Kız Lisesi'nin 480 gün içinde tamamlanıp, hizmete gireceği öğrenildi. Yeni yapılacak lisede 33 adet derslik, 2 adet resim dersliği yer alacak.

BAŞKA OKULLARDA EĞİTİM GÖRECEKLER

2018 yılının Kasım ayında ihalesi yapılan ve geçtiğimiz şubat ayında yıkımına karara verilen proje, öğrencilerin eğitimini etkilememesi için yaz tatili dönemine ertelenmişti. 9,10 ve 11. sınıf öğrencileri İstanbul Kadıköy Lisesi’nde, 12. sınıflar ise Göztepe’deki Mehmet Sait Aydoslu İşitme Engelliler Ortaokulu’nda eğitimlerine devam edecek.

“GENÇ FİDANLARIN EĞİTİMİ ÖNEMLİ”

Konuyla ilgili daha önce gazetemize açıklama yapan Erenköy Kız Liseliler Derneği bahçedeki ağaçlara zarar verilmeyeceğini ancak yerinden çıkarılması gereken ağaçların yeniden bahçenin başka bir noktasına dikileceğini belirtmişti. Derneğin açıklamasında şu ifadelere yer verilmişti: “Toplantıda mezunlar olarak okulumuza ve tarihimize bağlılığımızı, bahçemizin ve özellikle envanteri çıkarılmış olan ağaçların korunmasının çok önemli olduğunu belirttik. Dernek olarak konunun takipçisi olacağız. Mimar-mühendis üyelerimizden bir takip komitesi oluşturacağız, ağaç envanterimizi de ayrıca takip edeceğiz. 33 derslikli okul binası, konferans salonu, kütüphane ve okula ait kapalı spor salonu yapılacak projede deprem riski olmadan genç fidanların eğitim görecek olması en önemli husus.”