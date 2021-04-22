Erenköy Kız Lisesi mezunları buluşacak

Erenköy Kız Lisesi mezunları, 25 Nisan 2021 Pazar günü düzenlenecek Geleneksel Mezunlar Günü’nde çevrimiçi ortamda biraraya gelecekler

İlk mezunlarını 1919-1920 döneminde veren Erenköy Kız Lisesi’nden 100 yılda on binlerce öğrenci mezun oldu. Okulun mezunlarının her yıl nisan ayının son pazar günü okul bahçesinde düzenledikleri “Geleneksel Mezunlar Günü” salgın nedeniyle geçtiğimiz yıl çevrimiçi ortamda kutlanmıştı. Erenköy Kız Liseliler Derneği tarafından ilki geçen yıl düzenlenen “Sanal Mezunlar Günü” organizasyonunu bu yıl da 25 Nisan 2021’de yapılacak. Derneğin Youtube ve Instagram hesaplarından canlı izlenebilecek etkinlik kapsamında, panel ve söyleşiler düzenlenecek. Okulun öğretmenlerinden gelen video mesajlar da yayınlanacak.

PLAKET TÖRENİ DE YAPILACAK

Bu yıl da 25, 30, 40 ve 50. yıl mezuniyetlerini kutlayan Erenköy Kız Liseliler de unutulmadı. Dileyen mezunlara plaketleri canlı yayında temsili olarak sunulacak, daha sonra ise kargo ile adreslerine gönderilecek.

“Nerede Kalmıştık?”, “Bize Her Yer Erenköy Kız Lisesi” sloganlarıyla mezunların davet edildiği Sanal Mezunlar Günü’nün programı şöyle:

12.00: EKLDER Başkanı Güzin Övünç’ün video mesajı ve EKLDER önceki dönem başkanı Gülay Şarlak’ın “Erenköylülük Nedir?” mesajı paylaşımı

12.15-14.00: EKL öğretmenlerinden sürpriz video mesajlar

14.00-14.30: EKL’de Mezunlar Günü Geleneği, (Panel) Konuşmacılar: EKLDER Yönetim Kurulu Üyeleri Güzin Övünç, Zeynep Sözmen ve Elif Sungur

14.45-15.00: 50 yıllık Mezunlar: EKL 1971 mezunları için sanal plaket töreni

15.00-16.00: EKL mezunları canlı yayında buluşuyor

Canlı yayını derneğin, Instagram ve Youtube hesapları üzerinden izleyebilirsiniz.