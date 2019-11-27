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Emlak verginizi ödemeyi unutmayın!

Emlak ve Çevre vergisi ödeme dönemi 2 Aralık’ta sona erecek. Kadıköy Belediyesi mükelleflerin mağduriyet yaşamaması için hafta sonu tahsilat veznelerini açık bulunduruyor

Emlak verginizi ödemeyi unutmayın!
GazeteKadıköy

Kadıköy Belediyesi Emlak ve Çevre vergisi ödeme dönemi 2 Aralık’ta sona erecek. Kadıköy Belediyesi, Emlak ve Çevre Temizlik Vergisi ödemelerinde mükelleflerin mağduriyet yaşamaması için hafta sonu tahsilat veznelerini açık bulunduruyor. Belediyenin Hasanpaşa hizmet binasında bulunan ödeme vezneleri 30 Kasım Cumartesi ve 1 Aralık Pazar günü 09.00-16.00 saatleri arasında hizmet verecek.

Her türlü ödeme işlemi veznelerin yanı sıra, anlaşmalı bankalardan ve www.kadikoy.bel.tr  adresinden kolay bir şekilde yapılabiliyor.

Eski yıllardan vergi borcu bulunan ve taksitlendirme yapan yurttaşların taksit dönemlerinde ödemelerini yapmaları gerekiyor.

ÖDEME NOKTALARI

Emlak ve Çevre Temizlik Vergisi, 6763,7020 ve 7143 sayılı yasa ile vergi affı taksitlerinin ödenebileceği ödeme noktaları şöyle:

www.kadikoy.bel.tr

Kadıköy Belediyesi Hizmet Binası, Hasanpaşa

Kadıköy Belediyesi Meclis binası, Kozyatağı

Caddebostan Kültür Merkezi

Süreyya Operası

Bostancı Zabıta birimi

Ataşehir Tapu Sicil Müdürlüğü

Anlaşmalı en yakın banka ( Denizbank, Halkbank, Şekerbank, TEB, Vakıfbank)

Etiketler; #emlak vergisi
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