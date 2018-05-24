Emlak ve çevre vergisi için son günler!

Emlak ve Çevre temizlik verginizi ödemeyi unutmayın

Kadıköy Belediyesi Emlak ve Çevre vergisi ödeme dönemi 1 Mayıs’ta başladı, 31 Mayıs’ta sona erecek. Kadıköy Belediyesi Hasanpaşa Merkezi binasındaki ödeme vezneleri 26 Mayıs Cumartesi ve 27 Mayıs Pazar günleri 09.00-16.00 arasında da hizmet verecek.

Her türlü ödeme işlemi veznelerin yanı sıra, anlaşmalı bankalardan, akıllı telefonlardan, 444 55 22 nolu çağrı merkezi ve www.kadikoy.bel.tr adresinden kolay bir şekilde yapılabiliyor.

Eski yıllardan vergi borcu bulunan ve taksitlendirme yapan yurttaşlarımın taksit dönemlerinde ödemelerini yapmaları gerekiyor.

Kadıköy’de bulunan işyerlerinin Çevre Temizlik, Katı Atık Ücreti ve İlan Reklam Vergisi gibi işlemlerinin düzenli olabilmesi için işyeri açıldığında işyeri açma başvurusu ve kapatıldığında veya adres değişikliği olduğunda da Mali Hizmetler Müdürlüğü’ne bildirilmesi gerekiyor.