Emekliler: Krizin faturasını biz ödemeyeceğiz

Ülke genelinde eylem yapan Tüm Emekliler Sendikası üyeleri, Kadıköy’de basın açıklaması yaparak zamları protesto etti

Eylül ayında doğalgaza, elektriğe ve gıda ürünlerine yapılan yüksek zamlar emekliler tarafından protesto edildi. Bugün ülke genelinde 57 noktada basın açıklaması düzenleyen Tüm Emekliler Sendikası, zamları protesto ederek kamu kaynaklarının işçi ve emekçilerinin maaşlarının iyileştirilmesi için kullanılması çağrısında bulundu.

İstanbul’daki eylemin adresi ise Kadıköy oldu. Saat 12.00’de Eminönü İskelesi önünde biraraya gelen sendika üyeleri; “Aynı gemide değiliz”, “Krizi biz yaratmadık”, “Krizin bedelini biz ödemeyeceğiz” yazılı dövizleri taşıdı. Sendika adına okunan basın açıklamasında şu ifadelere yer verildi: “Ülkede tüm kesimler, pahalılık ve zamlar altında inim inim inlerken mevcut hükümetin başı, ülkede ‘kriz yok, spekülasyon var” derken, sorunun ne kadar ciddiye alındığını görüyoruz. Bu kriz, sadece ‘dolar krizi’, ‘rahip krizi’ veya ‘dış güçlerin tezgahı’ demekle açıklanamaz. Tamamen dış finansmana bağlı, üretimi değil borçlanmayı esas alan, ranta ve betona dayalı, dışa bağımlı bir ekonomik modeldir.”

“13 MİLYON EMEKLİ AÇLIK SINIRININ ALTINDA”

Açıklamada, 13 milyon emeklinin açlık sınırı altında yaşadığı vurgulanırken, “ Bu şartlar altında yaşamını idame etmeye çalışan insanlar sorunların altında ezilmekte ve çareyi kendini yakarak intihar etmekte buluyor. 2017 yılında gerçekleşen 3 bin 69 intihardan 223’ünün ‘geçim sıkıntısından’ kaynaklandığı görülüyor.”

“VERGİDEKİ ADALETSİZLİK GİDERİLSİN”

Emekliler sorunların çözümü için taleplerini şu şekilde sıraladı:

- Son 15 yılın en yüksek enflasyonuna karşı eriyen ücretlerdeki fark acilen telafi edilmeli.

- Vergideki adaletsizlik giderilmeli, yandaş patronların ana parasını ve vergi borcunu sıfırlayan kararlar iptal edilmeli.

- Ülkedeki OHAL’in devamı niteliğinde ve mülki idarecilere verilen yetkiler iptal edilerek, hukuk ve demokrasi tesis edilmeli.

- Savaş tamtamlarıyla halk uyutularak krizin faturası emekçilere çıkarılmamalı.

- Saray rejiminin devasa bütçesi, örtülü ödenek ve kanun dışı kaynak kullanımı derhal durdurulmalıdır.

Kaynak: KESK

TÜİK tarafından açıklanan verilere göre yıllık enflasyon 24.52’ye ulaştı. Son 10 ayda doğalgaza toplamda yüzde 41. 2, elektiriğe ise 43.64 oranında zam yapıldı.