Elektriğe iki yılda yüzde 72’nin üzerinde artış

Doğalgazda olduğu gibi elektrikte de iki sene içerisinde yüzde 72’nin üzerinde zam yapıldı. Faturalar içinde yer alan vergi ve fonların artışıyla geçen yıl 100 lira ödeyen bir abone, bu yıl 132 lira ödemek zorunda kalıyor

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu (EPDK) kararıyla iki yıl içerisinde elektriğe yedi kere zam yapıldı. 1 Ocak 2018’de konutlarda elektriğe yüzde 8,8 ticarethanelerde yüzde 8,4 zam yapıldı. Ocak’ta yapılan bu zammı 1 Nisan 2018’de yapılan yüzde 3’lük zam, 1 Ağustos 2018, 1 Eylül 2018 ve 1 Ekim 2018’de ardı ardına konutlarda yapılan yüzde 9’luk zamlar takip etti.

2019 yılında ise yerel seçimler olması nedeniyle seçimlere kadar elektriğe zam yapılmadı. Seçimin ardından 1 Temmuz 2019’da elektriğe yüzde 15 zam yapıldı. Elektrik fiyatları en son 1 Ekim 2019’da yine yüzde 15 oranında arttırıldı. Bu son zamla birlikte iki yılda konutlarda kullanılan elektriğe yapılan zam oranı yüzde 72’yi aştı. Aynı süre zarfında elektriğe sadece yüzde 10’luk bir indirim uygulandı.

100 LİRALIK FATURA BU YIL 132 LİRAYA ÇIKTI

Elektrik Üretim A.Ş. (EÜAŞ), artışlara gerekçe olarak maliyet artışlarını gösterirken vergi ve fonlarda da tüketim bedeliyle birlikte artış olduğunu açıklamıştı. 2019 Ocak ayında elektrik faturasına 100 TL ödeyen bir tüketici, 2020 Ocak ayında aynı tüketime 132,13 TL ödemek durumunda.

Elektrik faturası içinde yer alan dağıtım bedeline de bir yıl içinde konutlarda ve ticarethanelerde yüzde 50 zam geldi. Yine KDV de enerji birim bedeli ve dağıtım bedelinin artması nedeniyle orantısal olarak arttı. Yani 2020’nin ilk çeyreğinde elektriğe zam yapılmasa bile bu artışlar nedeniyle faturalar kabardı. EPDK’nın Nisan ayında elektriğe zam yapıp yapmayacağı ise merak konusu.

Geçen yıldan bir örnek vermek gerekirse, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, yılın ilk dokuz ayında 3 milyon 365 bin 784 kişinin elektrik faturası ödeyemediğini açıklamıştı.

2019 yılı Ocak ayında 139 kilowatt kullandığı elektriğe 72 lira ödeyen bir abone, bu yıl aynı ayda 152 kilowatt tüketti ve 110 lira ödedi. Bu örnekteki abonenin elektrik tüketiminde yüzde 10’luk bir artış olmuşsa da fiyatta yüzde 50 artış yaşanmış oluyor. Ayrıca geçen yıl 14 lira olan verginin, 21 liraya yükseldiği görülüyor.

Bir başka abonenin ise 2019’un ilk ayında günlük 5,411 kilowatt elektrik tükettiği ve aylık 92 lira fatura ödediği görülüyor. Aynı abone 2020 yılında 5,407 kilowatt tükettiği elektriğe 119 lira ödemiş. Yani tükettiği elektrik miktarı hemen hemen aynı olsa da 27 lira fazla ödemiş oluyor.

Yine diğer örneklerde de geçen yıl 152 lira ödeyen bir vatandaşın 182 lira ödediği, 119 lira ödeyen bir abonenin 176 lira ödediği görülüyor.