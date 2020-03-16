El hijyeni su tüketimini etkileyecek!

Uzmanlar korona virüsünden korunmak için özellikle ellerin en az 20 saniye boyunca sabun ve suyla yıkanması gerektiğini öneriyorlar. Su Politikaları Derneği Başkanı Dursun Yıldız ise, su kullanımının bilinçli yapılması gerektiğine dikkat çekiyor

Korona virüsü küresel bir tehdit halini aldı ve Türkiye’deki vaka sayısı arttı.İstanbul’un ve Kadıköy’ün birçok noktasında dezenfekte çalışmaları yürütülüyor. Uzmanlar virüsten korunmak için bir dizi önlem sıralarken, özellikle ellerin en az 20 saniye boyunca sabun ve suyla yıkanması gerektiğini öneriyorlar. Peki çok sık el yıkamak su tüketimini ve yönetimini nasıl etkileyecek? Bu öneriler bilinçsiz su tüketiminin önünü açar mı? Gazetemize konuşan Su Politikaları Derneği Başkanı Dursun Yıldız konuyla ilgili sorularımızı yanıtladı.

“SU TÜKETİMİ ARTACAK”

“Uzmanların önerdiği şekilde ellerin temizliği su tüketimini doğal olarak arttırır Bununla birlikte çok fazla olmasa da yüzde 10-20 oranında bilinçsiz aşırı tüketim de yapılabilir” diyen Yıldız, şöyle devam etti: “İçme suyu, el yıkama çamaşır ve temizlik için kullanılan su tüketiminde artış yaratacaktır. İSKİ'nin 2018 yılı faaliyet raporunda İstanbul'da su abonesi başına sağlanan su miktarı aylık 9,5 metreküp. Hijyen önlemlerinin arttırılması su kullanımını abone başına ayda 12,5 metreküpe çıkarabilir. Bu da İstanbul'un kentsel ve evsel su kullanımına bu yıl sonuna kadar 250 milyon metreküp civarında bir ilave su tüketim yükü getirebilir.”

Bu artışın kişi başına yapılan evsel günlük su tüketimine yaklaşık yüzde 25-30 oranında yansıyacağını söyleyen Yıldız, “Hijyen ihtiyacı dışındaki su kullanımında topluma daha tasarruflu olması için bilgilendirme ve bilinçlendirme faaliyetleri yapılmalıdır.” dedi.

SUDAN BULAŞIR MI?

Şebeke suyunda virüs tehlikesi var mı? Bu soruya da açıklık getiren Yıldız, “Dünya Sağlık Örgütü’nün 3 Mart 2020 tarihinde yaptığı açıklamada içme ya da şebeke suyunda ve evsel atık sularda korona virüsünün bulunduğuna ve bu ortamlarla taşındığına yönelik bilimsel bir verinin bulunmadığından söz ediliyor. Klasik su arıtma teknolojilerinin bu virüse karşı su güvenliğimizi sağlamada yeterli olduğu belirtiliyor.”

İSKİ'DEN SU TASARRUFU YÖNTEMLERİ

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi suyun bilinçli kullanımını anlatabilmek için bir kampanya başlattı. Kampanyayla birlikte, yüzde 10'luk bir tasarruf hedefleyen İSKİ, günde ortalama 300 bin metreküp suyu korumayı amaçlıyor.

-Meyve ve sebzeler sürekli akan suyun altında değil, bir kapta su içinde yıkanabilir. Ardından bu su, çiçek sulama vb. işlemler için de kullanılabilir.

-Bulaşık ve çamaşırlar elde yıkama yerine makinede yıkanmalıdır. Makine tercihlerinde ise A+ kategorisinde tasarruf sağlayan cihazlar tercih edilmelidir.

- Banyo ve duş süreleri kısaltılarak önemli miktarda su tasarrufu sağlanabilir.

- Araç yıkamalarında sürekli akan sular yerine geri dönüşümü de olan otomatik yıkama makineleri tercih edilmelidir.

-El yıkama, diş fırçalama ve tıraş olma sırasında sular sürekli olarak boşa akıtılmamalıdır.

-Bahçe sulamalarında, özellikle yaz aylarında buharlaşmanın etkisini azaltmak için sabahın erken saatleri ile akşamın geç saatleri tercih edilmelidir.

-Dahili tesisatlarda su kaçaklarının olup olmadığı mutlaka kontrol edilmelidir.

-Musluk bataryaları ile duş başlıkları, tazyikli su akmasını sağlayan ürünler ile değiştirilebilir.

-Bulaşık ve çamaşırlar makinelerde sık yıkama yerine, dolduğu zamanlarda yıkanmalı ve ekonomik modlar tercih edilmelidir.

-Banyo ve tuvaletlerde gereksiz sifon çekilmemeli, küçük rezervuarı olan ürünler tercih edilmelidir. Şayet bu da mümkün değilse, rezervuarlar içerisine 1 litrelik şişe konabilir ve her sifon çekiminde 1 litre su tasarrufu sağlanabilir.