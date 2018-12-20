Ekrem İmamoğlu: İstanbul'u İstanbullu yönetecek

CHP İstanbul İl Örgütü’nü ziyaret eden CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ekrem İmamoğlu” 1 Nisan itibarıyla İstanbullunun İstanbul'u yönettiği bir yönetim anlayışı başlayacak" dedi.

CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı olan Beylikdüzü Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, CHP İstanbul İl Örgütü'nü ziyaret etti. Mevcut Belediye Başkanları ve partililerin katıldığı toplantıya CHP Kadıköy İlçe örgütü, Kadıköy Belediye Başkanı Aykurt Nuhoğlu da katıldı.

“KAZANAN İSTANBUL OLACAK”

Partililerin yoğun ilgi gösterdiği toplantıda konuşan CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, İmamoğlu için " Beylikdüzü'ne nefes aldırdıysa 31 Mart akşamı da İstanbul'a nefes aldıracak. Bu nedenle gönül rahatlığıyla İstanbul'u Ekrem İmamoğlu'na emanet edebiliriz. 31 Mart akşamı İstanbul'da bu seçimin kaybedeni olmayacak. Kazanan İstanbul, kazanan tüm İstanbullular olacak" dedi.

İstanbulluların artık trafiğe, daha fazla betona tahammüllerinin kalmadığını belirten Kaftancıoğlu, "İstanbulluların daha fazla havaya, daha fazla yeşile, daha fazla işe, daha fazla aşa, daha fazla kardeşliğe ve kucaklaşmaya ihtiyacı var. Bunu hep birlikte başaracağız. Bu başarı sizlerin, hepimizin ve tüm İstanbulluların başarısı olacak. Adayımız sensin İstanbul ve Ekrem İmamoğlu artık İstanbul" diye konuştu.

Kaftancıoğlu'nun ardından konuşmasına teşekkür ederek başlayan Ekrem İmamoğlu “tarihi anı yaşıyoruz. Tarihe not düşülecek günleri hep birlikte yaşayacağız. Hepimizin tarihi bir sorumluluğu var. Bu en üst sorumluluğu bana tebliğ eden partime, genel başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu'na yürekten teşekkür ediyorum” dedi.

Seçim kampanyasına ilişkin "Bu siyasal süreçte en ciddi desteği bize verecek çatının altındayız” diyen İmamoğlu CHP'nin gençleri, kadınları ve tüm örgüt üyelerinin dil birliği ile kampanya yürüteceklerine inandığını ifade etti. “Çok güzel bir kampanya sürecini ahlaklı, seviyeli bir şekilde sadece muhatabına vatandaşı alan, vatandaşa çözümümüzü anlatan, sorunları tespit eden ve projeleri anlatan bir dili kullanacağımızı hepinizin gözünden ve yüreğinden okuyorum. Göreceksiniz, bu güzel kampanya neticesinde İstanbullunun İstanbul'dan yönetildiği bir kenti hayal ettiği bir süreçle bir bayram havasında güzel bir günde, 1 Nisan'da buluşturacağımdan hiçbir kuşkum yok. Siyasi kadroların oluşumunda göreceksiniz ki mutlak o kadrolarda kadının ve gençliğin hâkimiyeti hep beraber yaşayacağımız günler de yakındır. Bu yönetim anlayışını ve bu büyük değişimi kadrolarımızda hissettirecek ve yenilikçi, yüzü geleceğe dönük bir kenti yaratmak adına büyük çalışmamızın neticesini hep birlikte yaşayacağız. Biz İstanbul'u, hemşehrilerimizi çok seviyoruz, on bin yıllık tarihi olan bu kentin sorumluluğunu taşıyoruz. Bu sorumluluğu taşırken, bu sorumluluğu paylaşacağımız en büyük hazinenin bu kentte yaşayan insanlar olduğunu da biliyoruz. Onların katkıları ve onların destekleriyle yöneteceğimizi çok kıymetli hemşehrilerim bilsin. Bu yönetim anlayışının 1 Nisan itibarıyla İstanbullunun, İstanbul'u yönettiği günün başlangıç günü olduğunu bilsinler. 1 Nisan itibarıyla İstanbullu'nun İstanbu'lu yönettiği bir yönetim anlayışı başlayacak." diye konuştu.

RAKİBİMİZLE İLGİLENMEYECEĞİZ

Ekrem İmamoğlu, konuşmasının ardından gazetecilerin sorularını da yanıtladı. İmamoğlu, bir gazetecinin, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun TBMM Başkanı Binali Yıldırım için "Adaylıktan vazgeçerse hiç şaşırmayın" dediğini söylemesi üzerine "Biz anlayış gereği şu an itibariyle rakibimizin kim olduğuna bakmıyoruz. Siyasi rakip kimmiş, kim atanacakmış bilmiyoruz. Bilmediğimiz gibi de önemsemiyoruz. Önemsediğimiz tek şey var İstanbullu hemşehrilerimiz, onların ihtiyaçları ve sorunları. Çözümlerimiz var onları paylaşacağız. Göreceksiniz 3 ay boyunca da rakibimizle ilgilenmeyeceğiz" dedi.

PARTİLİLERE SESLENDİ

Toplantının ardından İmamoğlu, Canan Kaftancıoğlu ile beraber, İl Başkanlığı binası önünde kurulan sahnede partililere bir konuşma yaptı.