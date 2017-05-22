Haftalık Bağımsız Gazete 24 Mayıs 2017
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Ece Dinç doğum gününde anıldı

Suruç’taki bombalı saldırıda hayatını kaybeden Ece Dinç doğum gününde Kadıköy’de anıldı. Dinç’in anısına Moda Parkı’na Kadıköy Belediyesi tarafından anıt dikildi

Ece Dinç doğum gününde anıldı
Erhan DEMİRTAŞ

Suruç’ta 20 Temmuz 2015 tarihinde gerçekleşen bombalı katliamda yaşamını yitiren Ece Dinç, doğum gününde Kadıköy’de anıldı.  22 Mayıs Pazartesi günü Moda Parkı’nda gerçekleşen anmaya Ece Dinç’in annesi Yasemin Dinç, baba Hamza Dinç, Kadıköy Belediye Başkanı Aykurt Nuhoğlu, Kadıköy Belediye Başkan Yardımcısı İbrahim Başar Necipoğlu ve Dinç’in yakınları katıldı.

Kadıköy Belediyesi tarafından Ece Dinç’in anısına Moda Parkı’na bir anıt yapıldı. Anıtın üstünde anne Yasemin Dinç’in kaleme aldığı şu sözler yer alıyor: "Sen İstanbul’dan kanatlanıp Suruç’tan ölümsüzlüğe uçan, hep 20 yaşında kalacak olan küçük Martı’sın.”

Ece Dinç’in babası Hamza Dinç, duygularını şu sözlerle dile getirdi: “Hem aile olarak hem de toplum olarak büyük bir acı yaşadık. Acımızı paylaştıkları ve vicdanımızın sesi oldukları için Kadıköy Belediyesi’ne teşekkür ediyoruz. Ne Ece’yi ne de bugünleri unutmayacağız.”

Anne Yasemin Dinç de kızının adının Moda Parkı’nda yaşatılmasından memnun olduğunu dile getirdi.

Kadıköy Belediye Başkanı Aykurt Nuhoğlu da “Bu ülkenin insanları bunu hak etmiyor. Uzun zamandır bu ölümleri yaşıyoruz. Ancak güvenli ortamı yaratmak için mücadele edeceğiz. Bu bizim görevimiz. Eninde sonunda yaşadığımız süreç demokratik bir sürece dönüşecek” diye konuştu.

Kadıköy Anadolu Lisesi mezunu Ece Dinç 20 yaşındaydı. 2014 yılında Kadıköy Lisesi’nden mezun oldu. Arkadaşları tarafından umudu ve gülümsemesi ile anılan Ece Dinç, 20 Temmuz 2015'te Şanlıurfa’nın Suruç ilçesinde yaşanan bombalı saldırıda hayatını kaybeden 33 kişiden biriydi. 

Etiketler; #doğumgünü #aykurtnuhoğlu #katliam #modaparkı #moda #anma #suruç #kadikoy #ecedinç
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