E-5'te yol çalışması

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin bağlı kuruluşlarından İSKİ Genel Müdürlüğü, Kurbağalıdere Islah Projesi kapsamında, Göztepe Köprülü Kavşak ve Optimum AVM arasında kalan bölgede dere kesiti genişletme çalışmaları başlatılıyor.
5 Ekim 2019 Cumartesi günü başlayacak proje etaplar halinde tamamlanacak ve yaklaşık 6 ay sürecek. Projeyle Kurbağalıdere’yi rehabilite edilerek bölgedeki su baskınlarına karşı kalıcı çözüm getirilmesi hedefleniyor.
Bölgede trafiğin aksamaması için E-5 güzergahı, etaplar halinde kapatılacak. Trafik yeni yapılan servis yoluna yönlendirilecek. Bu nedenle, çalışmalar sırasında sürücülerin trafik işaret, işaretçiler ile yönlendirici yol çizgilerine uymaları gerekiyor.
Birinci Aşamada: D 100 Karayolu Göztepe Köprülü Kavşağı Mevkiinde trafik, geçici olarak yeni yapılan servis yoluna yönlendirilecek. Haritada yeşil ile gösterilen alanın 60 gün içerisinde bitirilmesi hedefleniyor.
İkinci Aşamada: Birinci aşamada tamamlanan kısma trafik yönlendirilerek E5 ve E5’e paralel kısımdaki eksik dere ıslah inşaatları tamamlanacak. Haritada mor ve mavi ile belirtilen noktalardaki çalışmaların 120 gün içinde tamamlanması planlanıyor.