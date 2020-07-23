“Düşük faizli kredi esnafa soluk aldırıyor”

Her küçük işletmeye düşük faizli kredi imkânı sağlayan Kadıköy Esnaf ve Sanatkârlar Kredi Kefalet Kooperatifi, korona salgını sürecinde de esnafın soluk almasını sağladı

Tüm dünyayı olduğu gibi Türkiye’yi de etkisi altına alan korona virüsü salgını en çok ekonomi üzerinde etkisini sürdürüyor. Bu süreçten en fazla etkilenenlerin başında ise küçük esnaf geliyor. Salgının yayılmaması için alınan tedbirler kapsamında yaklaşık 3 ay kepenk açamayan esnaf, normalleşme sürecinin başlamasıyla toparlanmaya çalışıyor. Fakat birçok kurum ekonomik bunalım ve zamlara karşı ayakta durmakta zorlanıyor. Bu nedenle Kadıköy Esnaf ve Sanatkârlar Kredi Kefalet Kooperatifi, esnafa destek olmak amacıyla faaliyetlerini sürdürmeye devam ediyor. Kooperatif, başta Kadıköy esnafı olmak üzere başvuran esnafa, hazine destekli düşük faiz oranıyla kredi imkânı sağlıyor.

Peki hangi işletmeler bu krediden yararlanabiliyor? Düşük faizli kredi için nasıl bir süreç izleniyor? Kadıköy Esnaf ve Sanatkârlar Kredi Kefalet Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Kenan Aydın ile konuştuk.

“ESNAF İÇİN ARACI KURUM OLUYORUZ”

Kenan Aydın, pandemi sürecinde bile sürekli yoğun olduklarını belirterek şunları söyledi: “Bu noktada bizim amacımız başta Kadıköy olmak üzere İstanbul esnafına hazine destekli düşük faiz oranıyla esnaf kredi imkânı sağlayıp işlerine yardımcı olmaktır. Biz TESKOMB (Türkiye Esnaf ve Sanatkârlar Kredi ve Kefalet Kooperatifleri Merkez Birliği) Ankara Genel Merkezi’ne bağlı kurumsal bir kooperatif olarak hizmet veriyoruz. Esnafa krediyi Halk Bankası aracılığıyla iletiyoruz. Kısacası burada köprü görevi gören aracı bir kurum oluyoruz. Esnaf önce bize başvuruyor biz sorgulamasını yapıyoruz, sorgulaması temiz çıktıktan sonra da bir evrak listesi veriyoruz. O istediğimiz evrak listesi tamamlandıktan sonra 1 veya 15 gün içerisinde kredisini kullandırıyoruz.”

KİMLER BAŞVURU YAPABİLİYOR?

Aydın, düşük faizli krediden yararlanmak için yerine getirilmesi gereken şartları ise şu şekilde sıraladı: “Her küçük işletme bu düşük faizli kredi imkanından yararlanabiliyor. Kredi üst limitimiz şu an için 150 bin TL ile 500 bin TL arasında değişkenlik gösteriyor. Yıllık faiz oranımız ise 0,45 olarak belirlenmiştir. Ödemeler aylık ya da 3 aylık şeklinde yapılıyor. Tabi ki bu kredinin bazı şartları var. İlk olarak vergi levhası şahıs isimli olması gerekmektedir. Başvuru yapan esnafın icra takibi, haczi ya da kanunu takibi olmamalıdır. Herhangi bir şirket ortaklığı olmamasının yanı sıra gayrimenkul şartının olması aranan özellikler arasında yer alıyor.”

Aydın, “Herkesin nakit paraya ihtiyacı olduğu için başvuru sayısında da bir artış yaşanıyor. Bizden kredi alan tüm esnafımızın ödemelerini 3 ay ileri attık. Bu süreçte herhangi bir faiz, gecikme zammı ya da ilave yapılmadı. Esnafımızın talebi genellikle açıklanan 25 bin liralık destek paketinin yukarıya çıkarılması yönünde oldu. Ayrıca ertelemelerin 3 aylık değil sene sonuna kadar yapılması istendi. Böyle bir yerin varlığının bilinmesi Kadıköy esnafı için çok iyi olacaktır. Biz insanların özel bankalara veya tefecilere gidip yüksek faizle kredi alıp mağdur olmaması için hizmet veriyoruz. Amacımız esnafı kalkındırırken ülke ekonomisine katkıda bulunmak ve işsizliğin önüne geçmektir” dedi.

Kredi imkanından faydalanmak isteyen Kadıköy esnafı aşağıda belirtilen herhangi bir iletişim adresine başvurarak bilgi alabilir.

Adres: Kuşdili cd. 39/3 Kadıköy

Faks: 02164189532

Telefon: 05435898827- 02164189539

Mail: sskadikoykoop@hotmail.com