Dünyanın en iyi 10 okulundan biri Kadıköy’de!

Kadıköy Belediyesi Bahriye Üçok Ekolojik Yuvası, dünyanın en iyi 10 okulu arasına girdi.

Kadıköy Belediyesi tarafından geçtiğimiz yıl hizmete açılan ve Türkiye’nin ilk ekolojik yuvası olma özelliği taşıyan Bahriye Üçok Ekolojik Çocuk Yuvası dünyanın en iyi tasarlanan 10 okulu arasına girdi.

15-17 Kasım 2017 tarihleri arasında Berlin'de gerçekleştirilecek Dünya Mimarlık Festivali (World Architecture Festival'ın / WAF) finalistleri açıklandı. Toplam 924 projeden 434’ünün finale kaldığı ödül programında, okul kategorisinde Türkiye'den Kadıköy Belediyesi Bahriye Üçok Ekolojik Çocuk Yuvası var.

Dünya Mimarlık Festivali'nin bu yılki listesinde İngiltere, Avusturalya, Hollanda, Estonya ve Hindistan'dan okul projeleri bulunuyor. World Architecture Festival’in belirlediği 10 okul arasına Bahriye Üçok Ekolojik Çocuk Yuvası Türkiye’nin ilk ekolojik yuvası olma özelliği taşıyor.

World Architecture Festival (WAF) 15-17 Kasım tarihlerinde Almayan’nın Berlin kentinde yapılacak. 10 proje arasından finalist olan proje Berlin'de düzenlenecek olan etkinlikte açıklanacak.

EKOLOJİK ÇOCUK YUVASI NASIL BİR BİNA?

Kadıköy Belediyesi’nin Sahrayıcedit Mahallesinde yer alan yuva Eylül 2016 tarihinde hizmete açıldı. Türkiye’nin ilk ekolojik yuvası olma özelliğini taşıyan bina inşaatından iç tefrişatına, enerji ve su gibi temel altyapısına kadar bütünüyle çevreci bir tasarım ile yapıldı.

Kadıköy Belediyesi yeşil yuva projesi, her yönüyle sağlıklı öğrenim ve öğretim mekanları, enerji tasarrufu, uygulamalı ve doğa dostu eğitimi amaçlanarak projelendirildi. Bu yüzden binayı kullanacak çocuklar ve eğitimciler için dayanıklı, emniyetli, sağlıklı, rahat ve ekonomik ortamlar sağlandı.

Binanın tasarım, yapım, işletim, kullanım, bakım, onarım, yeni işlev kazandırma aşamalarında ekolojik sistemin korunması için enerji, su, malzeme, arsa, sermaye gibi tüm kaynaklar etkin kullanıldı. Örneğin yuvanın ısınma ve aydınlatma güneş panelleriyle sağlanıyor. Yuvada ayrıca yağmur suyu biriktirilerek bahçe sulama ve klozetlerde kullanılıyor.

Ortalama 25 -30 m2 lik 5 adet sınıfa sahip olan yuvada 3-6 yaş arası 110 çocuk hizmet alıyor.

Toplam 1208 m² kapalı ve 1633 m² açık alandan oluşan Bahriye Üçok Ekolojik Çocuk Yuvası’nın bahçesi de çocukların gelişimine uygun olarak tasarlandı. Bahçede çeşitli meyve ve sebze yetiştirilen perma kültür çalışmaların uygulandığı alanlar var. Çocuklar burada hem meyve ve sebzelerin nasıl yetiştiğini görüyor hem de yetişen meyve ve sebzelerin tadına bakabiliyor.