Dünya Tiyatro Günü yürüyüşüne izin verilmedi

Kadıköy Tiyatroları Plarformu’nun üç yıldır Bahariye Caddesi’nde yaptığı Dünya Tiyatro Günü yürüyüşüne Kaymakamlık bu yıl izin vermedi

Kadıköy Tiyatroları Platformu, üç yıldır 27 Mart Dünya Tiyatro Günü’nde Bahariye Caddesinde toplanıp Mehmet Ayvalıtaş Parkı’na yürüyordu. Ancak Kadıköy Kaymakamlığı bu yılki yürüyüşe izin vermedi. Platform tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Yasağa gerekçe olarak, etkinlik alanının İstanbul Valiliği tarafından belirlenen toplantı ve gösteri yürüyüşleri alanı içerisinde olmadığı, yaya trafiğini olumsuz yönde etkileyebileceği ve ticaret hayatının olağan akışını engelleyebileceği söylendi. Israrla ilettiğimiz görüşme taleplerimiz sonucunda ‘makama davet’te verilen sözlü cevapsa ‘seçim arifesinde güvenlik sorunu yaratabileceği’. Bir yasağın söz konusu olmadığını ileten Kadıköy Kaymakamlığı bize Salı Pazarı’nı uygun görmüş. Trafiğe engel teşkil etmemek kaydıyla! E-5 kenarındaki insansız ve trafiğe kapalı bir alanda trafiğe nasıl engel teşkil edileceğini anlamak mümkün değil. Futbol maçlarının olduğu gün tüm yolları kapatıp Kadıköy halkını, biz Kadıköy tiyatrolarını ve esnafını canından bezdirirken gıklarının çıkmadığı malumumuz.Ayrıca hoparlör, megafon, mikrofon kullanmadan kutlamalıymışız Tiyatro Günü’nü. Toplumdan uzak ve sessizce, seçim gürültüsünü engellemeden kutlayın diye anlıyoruz. Son yıllarda Kadıköy’ü, bir Tiyatro Vahası haline getiren, onlarca salon yüzlerce oyun ile tiyatronun şenliğini seyircilerimizle buluşturan bizler, her koşulda sözümüzü nasıl söylediysek 27 Mart günü de öyle söyleyeceğiz.”

Kadıköy Tiyatroları Platformu, 27 Mart Çarşamba Saat 12.00’de Kadıköy Nâzım Hikmet Kültür Merkezi’nde toplanıp, 12.30’da basın açıklamasını yapmak üzere Süreyya Operası’na geçecek. Kadıköy Tiyatroları Platformu’nun ve Oyuncular Sendikası’nın açıklamalarının ardından platformun 27 Mart Tiyatro bildirisi okunduktan sonra saat 14.30’da yine Kadıköy Nâzım Hikmet Kültür Merkezi’nin bahçesinde Kolektif İstanbul Grubu’nun vereceği konserle kutlama son bulacak.