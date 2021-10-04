Haftalık Bağımsız Gazete 04 Ekim 2021
Yaşam
Kadıköy'ün esnaf kedileri
Kadıköy'ün esnaf kedileri
Edebiyat hayatından hatırlamalar
Radi Fiş: Ben de Halimce Bedreddinem
Radi Fiş: Ben de Halimce Bedreddinem
Yazı Dizisi
Kadıköy'ün kronojisi
Kadıköy'ün kronojisi
Yazı Dizisi
Tarih Yazan Kadınlar-29
Tarih Yazan Kadınlar-29

Dünya Hayvanları Koruma Günü çocuklarla kutlandı

Dünya Hayvanları Koruma Günü, 4 Ekim Pazartesi günü Kadıköy’de çocukların katılımıyla kutlandı. Kadıköy Belediyesi çocuk yuvalarına giden çocukların hayvan dostlarıyla bir araya geldiği kutlama renkli görüntülere sahne oldu.

Dünya Hayvanları Koruma Günü çocuklarla kutlandı
GazeteKadıköy

Kadıköy Belediyesi, 4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü’nde hayvanların da yaşama hakkının olduğuna vurgu yapmak ve farkındalık oluşturmak için, ilçede bulunan çocuk yuvalarında bir etkinlik düzenledi. Veteriner İşleri Müdürlüğü tarafından düzenlenen etkinlikte, 3 ila 6 yaş arası çocuklar hayvan dostlarıyla buluştu ve eğlenceli vakit geçirdi.

Etkinlikte, Kadıköy Hayvan Dostları Platformu ve Tanısan Seversin Derneği iş birliğiyle bir eğitim atölyesi düzenlendi. İlçedeki tüm çocukların uzun vadede yararlanacağı eğitimde, Kadıköy Belediyesi Hayvan Bakım Merkez’inde gönüllü köpek eğitmeni olarak çalışan Gökçen Yücekaya çocuklara köpek davranışları hakkında detaylı bilgi verdi ve köpeklerin vücut dilini anlattı. 

ÇOCUKLAR YANGIN GAZİSİ ‘CİCİ’ İLE TANIŞTI

Çocuklar, Manavgat’ta çıkan yangında yaralı bir şekilde kurtarılan ve tedavisi yaptırılarak Yücekaya tarafından sahiplenilen keçi Cici ile tanıştı. Yücekaya’nın eğittiği terapi köpekleri Leydi ve Beti de çocuklarla keyifli zaman geçirdi. Çocuklar, yeni tanıştıkları hayvan dostlarıyla birlikte koştu, oynadı ve onları besledi.

“ÇOCUKLAR HAYVAN SEVGİSİYLE BÜYÜYECEK”

Kadıköy Belediyesi Veteriner İşleri Müdürü Ali İhsan Mete hayvan sevgisi üzerinden yaptığı konuşmasında: “Bu anlamlı günü çocuklarla kutlamak istedik. Burada uzman eğitmenlerimizle birlikteyiz. Çocuklarımıza hayvan dostlarımızla nasıl iletişim kurulur, vücut dilleriyle aslında ne anlatmak istiyorlar, korkularını nasıl aşacaklar gibi konularda bilgi veriyoruz. Amacımız çocuklarımıza küçük yaşta hayvan sevgisini aşılatmak ve hayvan sevgisiyle büyümelerine katkı sağlamak. Kadıköy Belediyesi çocuk yuvalarında başladığımız bu eğitimlerimizi, uzun vadede Kadıköy ilçesi genelinde bütün eğitim kurumlarıyla yapacağımız iş birliğiyle tüm çocuklara yaygınlaştırmak istiyoruz.” dedi.

“SATIN ALMA SAHİPLEN”

Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı sosyal medya hesaplarından 4 Ekim’e özel yaptığı paylaşımda, “Birlikte yaşıyoruz, birlikte paylaşıyoruz. 4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma günü vesilesiyle bir kez daha hatırlayalım, karşılıksız sevgi ve daimi dostluk için satın alma sahiplen.” sözlerine yer verdi.

Etiketler; #Dünya Hayvanları Koruma Günü #4 ekim dünya hayvanları koruma günü #Kadıköy Belediyesi #kadıköyde kutlama
İlgili Galeriler
Kadıköy'de Plak Günleri
Kadıköy'de Plak Günleri
İlişkili Haberler
Hayvanları Koruma Kanunu Meclis’te
Hayvanları Koruma Kanunu Meclis’te
20. yılda, sahiplendirilen 20 köpekle kutlama
20. yılda, sahiplendirilen 20 köpekle kutlama
Hayvanları koruma günü barınakta kutlandı 
Hayvanları koruma günü barınakta kutlandı 
Dünya Hayvanları Koruma Günü Kadıköy’de kutlanıyor
Dünya Hayvanları Koruma Günü Kadıköy’de kutlanıyor
Hayvan hakları savunucuları sokağa çıkıyor
Hayvan hakları savunucuları sokağa çıkıyor
Kadıköy ‘Hayvanları Koruma Gününü’ çocuklarla kutladı
Kadıköy ‘Hayvanları Koruma Gününü’ çocuklarla kutladı
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.