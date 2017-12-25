Rıhtımdaki dolgu alanların imara açılmasına tepki gösteren Kadıköylüler: “Dolgu alanların yapılaşmaya açılması Kıyı Kanunu’na aykırı”

Başbakanlık, Diyanet İşleri Başkanlığı ve İstanbul Müftülüğü’nün talepleri doğrultusunda iki yıl önce planlanan Kadıköy Rıhtıma cami projesi, İstanbul V Numaralı Koruma Kurulu tarafından onaylandı. Koruma Kurulu tarafından onaylanan plan, Anadolu yakasının önemli ihtiyacına yanıt verecek İSKİ’nin biyolojik arıtma tesisi olarak ayrılan yeri ve çevresini kapsıyor. Projeyle birlikte cami, şadırvan ve hizmet birimleri için 11 bin 232 metrekare taban oturumlu ve toplamda 33 bin 559 metrekarelik alan inşaat alanı haline gelecek. Projede, 3 bodrum katlı ve yaklaşık bin 200 araç kapasiteli yeraltı otoparkı da var.

“İHTİYAÇ DİKKATE ALINMIYOR”

Rıhtımdaki dolgu alanının cami projesiyle imara açılmak istenmesi 23 Aralık Cumartesi günü Beşiktaş İskelesi önünde düzenlenen basın açıklamasıyla protesto edildi. Kadıköy Kent Dayanışması’nın çağrısıyla düzenlenen eyleme; Validebağ Gönüllüleri, S.O.S Çevre Gönüllüleri, muhtarlar ve Kadıköy’deki STK temsilcileri katıldı.

“Kadıköy halkı kıyılarda yapılaşma istemiyor” yazılı pankart açan çevre gönüllüleri “İstanbul’a ihanet etmeye devam ediyorsunuz”, “Camiler siyasi rant alanı değildir”, “Kadıköy’ün simgesi Haydarpaşa’dır” ve “Dolgu alanda imara hayır” yazılı dövizleri de taşıdı. Grup adına basın açıklamasını Gülsün Gökalp okudu. Gökalp, Kadıköy’ün ve Kadıköylülerin ihtiyaçları dikkate alınmadan imar planlarının gündeme geldiğini ifade ederek, Kadıköy Belediyesi, Mimarlar Odası ve Şehir Plancıları Odası'nın açtığı itiraz davaları devam ederken, İstanbul 5 Numaralı Koruma Kurulu’nun cami projesini onayladığını hatırlattı.

“PLANLARDA YER ALMIYOR”

“Kadıköy’ün genel planlamasında ibadet yerleri için ayrılan bölgeler içinde Rıhtım yer almıyor” diyen Gökalp şöyle devam etti: “Rıhtıma yapılmak istenen 34 bin metrekarelik projenin gerekçesi; ‘planlama alanında ve yakın çevresinde Selatin Camii veya Ulu Camii mahiyetinde bir caminin yer almaması’. Yani bölgede yeterince cami olduğu biliniyor. Bölgede 9 cami var, bunlardan dördü söz konusu alana yürüme mesafesinde. Ama siyasi güç gösterisi için daha ihtişamlı bir cami isteniyor.”

2012’deki nazım imar planına göre, imar planlarının yapıldığı bölgenin içerisinde İSKİ hizmet alanı, park, dinlenme ve ağaçlandırılacak alanların yer aldığını söyleyen Gökalp, “Bu dolgu alan şimdi tamamen imara açılmak isteniyor. 46,5 metre yükseklikte 20 bin kişilik cami 15 katlı binaya eşit. Minare yüksekliği 70 metre. Ayrıca şadırvan, kültür merkezi, üç katlı 1240 araç kapasiteli yeraltı otoparkı, hizmet ve ticaret alanı da proje kapsamında. Dolgu alanın böylesi yoğunlukta bir yapılaşmaya açılması öncelikle Kıyı Kanunu’na aykırı. Ayrıca, hem Kadıköy hem İstanbul’un silueti ve bölgenin mevcut dokusu olumsuz değişecek. Halkın sahil şeridini kullanması kısıtlanacak. Şu an hali hazırda çekilmez olan araç trafik yükü daha da artacak” dedi.

Kamusal ihtiyaçların katılımcı süreçler sonunda planlanması gerektiğini vurgulayan Gökalp, Marmara Denizi’ni kirleten atık sular için cami yanına yapılması planlanan biyolojik arıtma tesisine de değindi. Gökalp,“ Cami projesiyle biyolojik arıtma tesisi projesinin yan yana olmasının taşıyacağı risklerle beraber dolgu alanında herhangi bir yapılaşmada depremde meydana gelebilecek riskler göz önüne alındığında bu projeler kabul edilemez” dedi.

“YEŞİL ALAN KORUNMALI”

Kentsel çevrenin ve deniz eko-sisteminin bilimsel yöntemlerle korunması gerektiğinin altını çizen Gökalp, “İbadet alanı için seçilen yerin doğru olmadığını ilçede yaşayanlar olarak görüyoruz. Kadıköy halkı olarak bu alanın hangi kriterlere göre seçildiğini bilmek istiyoruz. Sayısı her geçen gün artan dolgu alanları da, bu alanlardaki imar faaliyetleri de taşıdıkları riskler nedeniyle bizlere endişe veriyor.

Halka sormadan, ihtiyaçlar dikkate alınmadan yaptığınız planlara itirazımız var. Bölge sakinleri olarak Kadıköy rıhtım bölgesinin asıl sorun ve ihtiyaçlarına yönelik, toplum sağlığıyla oynamayan projeler talep ediyoruz. Bu bölgenin yeşil alan olarak korunması gerekiyor” şeklinde konuştu.

KALAMIŞ İÇİN BULUŞACAKLAR

2011 yılında özelleştirme kapsamına alınan Fenerbahçe-Kalamış Yat Limanı hakkında geçtiğimiz kasım ayında yeni bir karara varıldı. Başbakanlık Özelleştirme İdaresi Başkanlığınca hazırlanan 1/5000 ölçekli koruma amaçlı nazım imar planı değişikliği ve 1/1000 ölçekli koruma amaçlı uygulama imar planı değişikliği, Özelleştirme İdaresi Başkanlığı Özelleştirme Yüksek Kurulu’nun kararıyla onaylandı. Özelleştirme Yüksek Kurulu tarafından onaylanan plana göre “yüzen iskele” olarak belirtilen dolgu alanlarına inşaat yapılmayacak fakat limana otopark hariç 15 bin metrekare inşaat alanı yapılabilecek.

Kadıköylüler 6 Ocak Cumartesi günü saat 13.00’te Kalamış Atatürk Parkı’nda bir araya gelerek Kadıköy’ün önemli kıyı şeritlerinden Fenerbahçe-Kalamış Yat Limanı’nın yapılaşmaya açılmasını protesto edecek. Kadıköy Kent Konseyi’nin düzenleyeceği Kent ve Yaşam Şenliği’nde Kadıköy’ün kamusal, yeşil ve kıyı alanlarının imara açılması tartışılacak.