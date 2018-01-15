Diyanetin 9 yaş fetvasına tepki

Atatürkçü Düşünce Derneği Genel Merkezi, Kadıköy'de Diyanet İşleri Başkanlığının ‘’9 yaş’’ fetvası ile ilgili basın açıklaması yaptı

Atatürkçü Düşünce Derneği Genel Merkezi, İstanbul Şube Başkanları ve bazı Yönetim Kurulu üyelerinin de katıldığı Diyanet İşleri Başkanlığının ‘’9 yaş’’ fetvası ile ilgili basın açıklaması yaptı. Vatandaşların ilgi gösterdiği basın açıklaması 7 Ocak Pazar günü Kadıköy Çarşıda gerçekleşti.

Basın açıklamasında, küçük yaşlardaki çocukların tarikat yurtlarında, Kuran kurslarında tecavüze uğraması, kadın cinayetlerinin her geçen gün artması, genç kızların tecavüzcüsü ile evlendirilmesi, tesettür anlayışının anaokullarına kadar inmesi ve bütün bunların siyasal iktidarca ‘’hoşgörü’’ ile karşılanıp ‘’bir kere ile bir şey olmaz’’ mantığının, işi kız çocuklarının 9 yaşında evlendirilmesinin önünün açılmasına kadar getirdiğini belirten Atatürkçü Düşünce Derneği Genel Yönetim Kurulu üyesi Dursun Ali Toraman, Mustafa Kemal Atatürk’ün ışıklı yolunda yürüyen Türk halkının Diyanet İşleri Başkanlığının son fetvasına karşı gerekli tepkiyi verdiğini ve benzeri konulardaki fetvalara da geçit vermeyeceğini ifade etti.

Hep bir ağızdan Andımızın okunmasıyla basın açıklaması sona erdi.