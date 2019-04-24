Dersim Dernekleri saldırıyı kınadı

Dersim Dernekleri Federasyonu üyeleri, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na yönelik saldırıyı Kadıköy'de protesto etti

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun Ankara Çubuk’ta katıldığı asker cenazesi sonrası bir grubun saldırısına uğramasına verilen tepkiler devam ediyor. 22 Nisan Pazartesi günü 81 ilde sokağa çıkılmasından sonra 23 Nisan Salı günü de Dersim Dernekleri Federasyonu üyeleri, Kadıköy Süreyya Operası önünde Kılıçdaroğlu’na yönelik saldırıyı protesto etmek için biraraya geldi. Basın açıklamasında “Birlikte yaşam için kutuplaştırmaya, ötekileştirmeye hayır”, “Kılıçdaroğlu’na yapılan saldırıyı kınıyoruz” pankartları ile Kemal Kılıçdaroğlu’nun fotoğrafları taşındı. Rıhtım’a yürümek isteyen kitleye polis izin vermeyince açıklama Süreyya Operası önünde okundu.

“GERİLİM POLİTİKASI SÜRDÜRÜLÜYOR”

Dersim Dernekler Federasyonu adına açıklamayı Hasan Şen okudu.

Şen, gerilim politikasının 31 Mart seçimlerinin tamamlanmasıyla birlikte sona ermesi beklenirken, tam tersine bu sürecin seçim sonrası artarak sürdürüldüğünü söyledi. Kılıçdaroğlu’na geçmiş olsun dileklerinde bulunarak, saldırıyı kınadıklarını belirten Şen, “21 Nisan 2019 Pazar günü Ankara/Çubuk ilçesinde, yaşamını yitiren asker için düzenlenen cenaze törenine katılan Kemal Kılıçdaroğlu’na karşı gerçekleştirilen saldırı, iktidarı kaybetmemek için nelerin göze alındığı yanında, toplumun ne denli tehlikeli provokasyonlara sürükleyebileceğini göstermesi anlamında da ürkütücüdür.” dedi.

“VALİ VE BAKAN GÖREVDEN ALINMALI”

Şen saldırının planlı olduğunu söyleyerek, sorumluların görevden alınması gerektiğini “Biz Dersimliler şunu biliyoruz, bu saldırı; vatandaş saldırısı olamaz, organize edilmiş ve planlanmıştır. Bu çirkin saldırıda ‘Sivas, Maraş, Çorum ve nice katliamın’ başlangıç tablosunun izleri vardır, bu benzerliği görüyoruz. İktidarı antidemokratik politikalardan ve heveslerden vazgeçmeye çağırıyoruz. Bunun ilk adımı olarak İçişleri Bakanı ve Ankara Valisi görevden alınmalıdır. Demokrasinin asgari kuralları da bunu gerektirir.” sözleriyle açıkladı.

“BİZ KORURUZ”

Şen açıklamayı “İlgili ve sorumlu kurumlar Sayın Kemal Kılıçdaroğlu’nu koruyamayacaksa, biz Dersim halkı olarak her gün hemşerimizi korumaya hazırız ve bundan sonra korumak için yanında olacağımızı ilan ediyoruz. Ülkemizde ve Ortadoğu’da kaygıyla izlediğimiz şiddet ve çatışma ortamının, evrensel hukukun, laikliğin ve demokrasi çerçevesinde, toplumsal birlikteliği güçlendirecek politikalarla sona erdirilmesini istiyoruz. Ülkemize dayatılan olağanüstü koşulların artık sona ermesini ve artık ekonomik sorunlarımızın çözümüne yönelinmesini istiyoruz.” sözleriyle noktaladı.